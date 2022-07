Ana y Dino, la historia de amor que pudo más que el Alzheimer

Una foto en las redes sociales de dos sanjuaninos se convirtió en viral gracias a Soledad Pastorutti. Todo empezó con el posteo de una sanjuanina que compartió la foto tomada en el año 2016 a la salida de un show de la artista. La joven estaba intentando dar con esa pareja mayor, a quienes no conocía, que se abrazaba a la cantante de Arequito. "Quiero darles la foto", decía la publicación que "La Sole" compartió y rápidamente recorrió internet.

Así empezó toda una movida a través de redes sociales para lograr dar con los protagonistas. Finalmente, se conoció quiénes eran los retratados: Dino y Ana, dos fanáticos de la cantante que ese año disfrutaron del show.

Publicidad

Ese hermoso recuerdo, hoy tristemente, solo ella puede apreciarlo. Dino, su compañero de vida, producto de la edad avanzada y complicaciones de salud, falleció dos años después de la toma. Ella, aun a pesar del tiempo y cargando con la enfermedad de Alzheimer, lo recuerda con mucho cariño y algunas lágrimas en los ojos. Tal como le contó a DIARIO HUARPE, fue el gran amor de su vida. "Era una persona maravillosa, querida por todos, aun lo extraño mucho", comenzó diciendo Ana al referirse a su compañero de aventuras, tal como ella lo definió.

Precisamente en una de esas tantas aventuras fue que juntos allá por julio del año 2016 llegaron hasta el Auditorio Juan Victoria, cuando "La Sole" llegó a la provincia para la Noche de Gala del Bicentenario de la Independencia. En esa oportunidad, ambos pudieron estar muy cerca de la artista y en su frágil memoria Ana, afirma que tuvo la oportunidad de cantar con ella. El hecho tal vez no sea cierto, pero el brillo en sus ojos, al momento de recordar la anécdota, dan cuenta de que, para ella, es uno de sus recuerdos más felices.

Ana Herrera es una de los protagonistas de la conocida foto. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Dino y Ana se conocieron siendo muy jóvenes, ella, más que él, admite entre sonrisas pícaras, la protagonista de esta historia. "Nos conocimos en el barrio. Él había llegado desde Jáchal a visitar a un hermano, que era mi vecino, y allí comenzó todo", expreso la mujer. Fruto de ese gran amor que prevaleció por 40 largos años, nacieron 4 hijos, que hoy son los encargados de cuidar de Ana en ausencia Dino. También están sus 9 nietos, que la llenan de amor y contención en sus momentos más difíciles de la enfermedad.

Actualmente Ana vive con 3 de sus 9 nietos. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

La música forma parte de la vida de Ana desde que era muy chica y hoy a sus 74 años reconoce que aún canta por los rincones de la casa. Es que en su familia, desde su papá, hasta sus hermanos, tuvieron la oportunidad de disfrutar de la misma pasión. En alguna oportunidad subió al escenario junto a su hermano José, Walter y Carlos, quienes formaban parte de "Los mariachis de San Juan", un reconocido grupo de música en el ambiente en su momento. Fanática de la música folclórica, reparte su gusto musical entre la cantante y el Chaqueño Palavecino. "¿Sabías que me cantaron el feliz cumpleaños en plena Fiesta del Sol juntos en el escenario?", dijo Ana, recordando otro grato momento que la música le dejó.

Publicidad

Pese a su enfermedad, la imagen de Dino está muy presente en su memoria y sus pertenencias. Es que desde el momento en que él se fue de su lado, ella eligió intercambiar las alianzas y comenzó a usar la de su eterno amor para tenerlo siempre cerca. "Éramos muy compañeros, hacíamos todo juntos. Viajábamos, salíamos, tomábamos mate, todo juntos. Lo extraño, mucho, no me olvido, fue mi vida", dijo Ana visiblemente movilizada con el recuerdo del amor de su vida.

El anillo de Dino, la acompaña desde el 2018 cuando falleció a sus 78 años. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Sus hijos fueron los encargados de mostrarle todo lo que se había generado en las redes sociales con la búsqueda de Ana y Dino. La alegría fue inmensa cuando se reconoció en esa foto junto a una de sus ídolas. "Me sentí muy feliz cuando mi hija me mostró la foto en el celular". Ante la consulta, Ana dijo que le encantaría tener nuevamente la oportunidad de compartir un momento con La Sole. "Me gustaría mucho poder verla y cantar de nuevo con ella", finalizó.