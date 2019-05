Pese al aumento arancelario, China seguirá dialogando con EEUU

Liu He, jefe de los negociadores del gigante asiático indicó en Washington que el diálogo comercial con Estados Unidos proseguirá en Pekín, sin precisar fecha, pese a los obstáculos encontrados. Hay que destacar que el Gobierno de Donald Trump aumentó los aranceles a más de 5.000 productos de procedencia china.

"Las negociaciones no fracasaron, al contrario, estos obstáculos son un giro normal en las negociaciones, es inevitable", sostuvo Liu He. Al mismo tiempo agregó que ambas partes acordaron que se reunirán de nuevo en Pekín en el futuro y que seguirán avanzando en las negociaciones. Aunque no precisó fecha exacta.