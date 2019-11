Petroleras actualizaron sus precios en surtidores con aumento del 5% que autorizó el gobierno

Las principales petroleras que controlan más de 90% del segmento minorista de combustibles concretaron hoy en sus estaciones de servicio el aumento del 5% en el precio al público de las naftas y el gasoil, que autorizó desde la medianoche el Gobierno nacional.



De esta manera, los precios de referencia YPF -la empresa que cuenta con más del 55% del mercado- son para la ciudad de Buenos Aires de $47,89 para la nafta súper; $55,34 para la nafta premium o Infinia; $44,84 el gasoil común y $52,59 la variedad premium.



Los precios comunicados por Raizen Argentina para su marca Shell son $47,96 la nafta súper; $55,61 la nafta premium; $46,92 el gasoil común y $53,38 la opción premium del diesel.



En tanto, Axion -la marca del grupo Pan American Energy- comunicó que sus nuevos precios son $47,92 para la nafta súper y $ 55,56 para la premium o V-Power; $45,98 el gasoil común y $53,19 el premium.



El Ministerio de Hacienda oficializó el aumento de 5% en el precio al público de las naftas y el gasoil, y estableció un dólar de $ 51,77 para las operaciones entre productoras y refinadoras, a través de la resolución 688/2019 de la Secretaría de Energía publicada hoy en el Boletín Oficial.



La resolución explicó que con esta decisión se pretende amortiguar los eventuales impactos futuros de traslado a precios en estaciones de servicio de las recientes variaciones del tipo de cambio, los precios del petróleo crudo, y los incrementos previstos en los montos de los impuestos específicos y los precios de los biocombustibles.



La misma determinó que a partir de hoy y durante la vigencia del decreto 601 del 30 de agosto de 2019, los precios de naftas y gasoil en todas sus calidades, comercializados por las empresas refinadoras y los expendedores mayoristas o minoristas, que tengan como destino final el abastecimiento de combustibles por pico de surtidor en bocas de expendio podrán incrementarse en hasta 5% respecto de los precios vigentes al 20 de setiembre último.



Además, fijó que durante la vigencia del decreto 601/2019 las entregas de petróleo crudo efectuadas en el mercado local deberán ser facturadas y pagadas al precio convenido entre las empresas productoras y refinadoras al 9 de agosto de 2019, aplicando un tipo de cambio de referencia de $ 51,77 por dólar, equivalente a un 5% de incremento sobre el valor de referencia establecido antes, y un precio de referencia Brent de US$ 59 el barril de petróleo crudo.



La Secretaría de Energía había autorizado a partir del 19 de septiembre un incremento de 4% de los precios de las naftas y gasoil en todas sus calidades, comercializados por las empresas refinadoras y los expendedores mayoristas o minoristas.



En aquella oportunidad, la decisión de flexibilizar el congelamiento se dispuso tras semanas de reclamos de las compañías y de las provincias petroleras, en un contexto de un fuerte incremento del precio del crudo internacional tipo Brent que escaló de los US$ 60 a más de US$ 70 el barril en pocas jornadas.