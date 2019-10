Pichetto consideró que los dichos de Kicillof sobre el narcotráfico son "una verdadera estupidez"

El candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, cuestionó hoy al candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, Axel Kicillof, al señalar que sus dichos recientes sobre el narcotráfico son "una verdadera estupidez" y advirtió que "no puede haber tolerancia con el delito". "Que él justifique que la pobreza sea una justificación de que se puede vender droga en Argentina y que se puede cometer delitos, me parece una verdadera estupidez", señaló Pichetto al diario La Voz del Interior durante su breve paso por Córdoba respecto del ex ministro de economía kirchnerista. Y, remarcó que "es un hecho realmente grave en un hombre que va tener que combatir mañana el flagelo del narcotráfico que es uno de los principales problemas que vive la juventud". Kicillof afirmó hoy que sus recientes declaraciones acerca de que hay gente que vende drogas porque se quedó sin empleo se basaban en lo que le contó "un cura de un barrio de Morón" pero no en su "postura sobre el tema" y dijo: "cuando estemos en el gobierno vamos a combatir el narcotráfico". Ante ello, el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri aclaró: "Por eso también mi reflexión es sobre la mirada de la exageración. Si tolera que vendan drogas, mañana también robamos supermecados, se sale a robar o se sale a matar". "No puede haber tolerancia con el delito y mucho menos con las características de un delito como el narcotráfico", alertó Pichetto quien recorría esta noche la ciudad de Villa Dolores. El senador peronista y candidato a vicepresidente visitará mañana las localidades sanalbertinas de Mina Clavero y Villa Cura Brochero, donde ofrecerá una rueda de prensa en el bar Mosquito, frente a la plaza Centenario.