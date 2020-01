Piden 12 años de cárcel para el hijo menor de Alberto Fujimori

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Una fiscal pidió 12 años de cárcel para el ex legislador Kenji Fujimori -hijo del ex presidente Alberto- por presuntamente haber promovido la compra de votos para evitar la destitución del ex mandatario Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).



La fiscal adjunta suprema Bersabeth Revilla acusó a Kenji Fujimori de cohecho activo genérico propio y tráfico de influencias agravado, responsabilidad que racayó también en los ex congresistas fujimoristas Guillermo Bocangel y Bienvenido Ramírez, y en el ex asesor Alexei Toledo.



Pidió por 12 años de prisión para Bocángel y 11 años para Ramírez, y que los cuatro implicados en su acusación afronten el proceso con comparecencia restringida.



En su presentación ante el juez supremo de investigación preparatoria Hugo Ñúnez, la fiscal señala que Kenji habría llegado a un acuerdo con Kuczynski para evitar su destitución a inicios de 2018 tras el indulto que le concedió a su padre, el ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), el 24 de diciembre de 2017.



La investigación de este caso fue formalizada en junio de 2018 por el entonces fiscal general peruano Pablo Sánchez, tras difundirse unos videos grabados de manera oculta por el entonces también legislador fujimorista Moisés Mamani, consignaron la agencia EFE y la estatal agencia Andina.



Mamani presentó las grabaciones como presuntas pruebas de que se buscó convencerlo a cambio de ofrecerle obras para su región, para que no respalde la destitución de Kuczynski por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.



Fujimori, Bocángel y Ramírez fueron suspendidos de sus funciones en junio de 2018 a iniciativa del partido Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori, hermana mayor del ex legislador que también es investigada por presunta corrupción vinculada con Odebrecht.



Fuerza Popular intentó inclusive destituirlos de sus cargos, aunque sin éxito, tras acusarlos de haber querido comprar los votos de otros legisladores fujimoristas.



Kuczynski, que terminó renunciando a la presidencia peruana en marzo de 2018, había indultado a Alberto Fujimori días después de haber sido salvado por Kenji y otros nueve legisladores disidentes de Fuerza Popular de un primer intento de destitución.



Kuczynski fue reemplazado por su vicepresidente, Martín Vizcarra, y ahora tiene arresto domiciliario mientras es investigado por la Fiscalía por sus vínculos con Odebrecht.