Piden a vecinos de La Plata que denuncien realización de fiestas clandestinas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La municipalidad de La Plata pidió hoy a los vecinos que denuncien la realización o convocatoria a fiestas clandestinas, con el fin de evitar la presencia masiva de asistentes en lugares que no cuentan con medidas de seguridad adecuadas o donde se registra convivencia de menores y mayores de edad o alto consumo de alcohol.



"Si te invitaron o te enteraste de una fiesta clandestina, te pedimos que la denuncies llamando al 147", publicó esta mañana el municipio platense en su cuenta de Twitter.



Junto a una foto de un efectivo policial y el número de denuncia, destacan que "en estas fiestas, el mayor deseo de Marcelo (el efectivo de la foto) y de todo el equipo municipal es que festejemos de manera responsable y que nos cuidemos entre todos. #LaMagiaEstáEnCasa".



En la madrugada del 1 de enero de 2016, Emilia Uscamayta Curi, estudiante de periodismo platense, murió ahogada en una pileta cuando se hallaba en una fiesta clandestina en una casaquinta de la localidad de Melchor Romero, donde a pesar de haber cientos de asistentes y una pileta grande de natación no había un guardavida ni médicos.



Si bien la municipalidad se había presentado horas antes para advertir que la fiesta no contaba con el permiso para su realización, los inspectores no procedieron al desalojo de la casaquinta y horas después murió la joven.



A partir de ese año, la comuna inició una campaña para concientizar a la población sobre el peligro de ese tipo de festejos que, muchas veces convocados por redes sociales, concentran gran cantidad de personas en un espacio poco acorde y sin medidas de seguridad adecuadas.