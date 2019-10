Piden apartar del cargo al jefe de la Policía de La Rioja, acusado por violencia de género

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe de la Policía de La Rioja, Marcelino Elizondo, sobre quien pesa desde abril pasado una denuncia de su ex pareja por violencia de género, "violó la restricción perimetral" que le impuso la justicia y "continuó con el hostigamiento" a la mujer, según afirmó hoy la abogada querellante, que además reclamó "su apartamiento del cargo”. Marianella Flores, abogada de la ex pareja de Elizondo aseguró esta tarde a Télam que “mi defendida ha sido permanentemente hostigada y amenazada, y presentamos a la jueza (Gabriela Asís), la prueba informativa, pericial, testimonial y documental de esto”. “Hizo esto el acusado en tres oportunidades, el 16 de agosto, el 3 de septiembre y el 27 de septiembre también, y por supuesto violó la perimetral que le impuso la justicia y amenazó a la víctima y a sus hijos”, señaló. “La presentación de hoy es porque están en riesgo la víctima y sus hijos por amenazas hechas por el acusado en redes sociales y personalmente, a través de otras personas y familiares. Hoy pedimos sea apartado del cargo mientras dure el proceso contra él. El ministro de Gobierno (Héctor Durán Sabas) debe hacerse cargo de esta situación”, afirmó la letrada. “Debe garantizar los derechos de la mujer porque aquí no solo estamos ante violencia física y psicológica sino también ante violencia institucional, tengan en cuenta que el acusado es el jefe de la Policía de La Rioja, y hasta ahora el ministro no hizo nada”, manifestó. “Entonces ante la inacción del Gobierno decidimos hacer la denuncia ante la justicia y los medios para proteger a la víctima, a sus hijos, a los testigos y a mí como abogada querellante”, resaltó finalmente Marianella Flores Díaz. La abogada querellante en la causa que se le sigue al jefe de la Policía de La Rioja, no dejó trascender el nombre de su defendida para que no sea revictimizada. Elizondo está acusado del delito de coacción en concurso real y lesiones leves agravado por el vínculo de su ex pareja.