Piden donaciones para un anciano al que se le quemó la casa por una vela y quedó en la calle

El miércoles 20 de octubre Jorge Aballay, de 70 años, se quedó en la calle debido a que se le incendió su casa ubicada en la Villa Balcarce en Santa Lucía y las pérdidas fueron totales. Después de este siniestro, una de sus vecinas, Yamila, comenzó una colecta en redes sociales con el objetivo de ayudar al anciano que había perdido todo.

Según lo que contó la vecina, el adulto mayor vive solo y sobrevive con las changas que hace como limpiar jardines, casas y cunetas, entre otras. Al tener tan pocos ingresos no le alcanza para volver a comprar vestimenta y refaccionar su vivienda, así que ella decidió comunicar la situación y apelar a la solidaridad de los sanjuaninos.

Foto: Facebook.

“Pido por favor si pueden ayudar con mercadería, ropa talle 38, 40 o 42, calzado número 40º 41, o lo que puedan, todo será bien recibido”, escribió la vecina en Facebook.

El incendio ocurrió en la madrugada, momento en el que Aballay se quedó sin suministro eléctrico, razón por la decidió prender una vela que terminó provocando el fuego que se expandió por todo el hogar.

Foto: Facebook.

Hasta el lugar llegó el personal del Destacamento Central de Bomberos que, tras un intenso trabajo, logró apagar las intensas llamas. No obstante, no pudieron salvar nada y las pérdidas fueron totales. Hasta la zona también arribó personal de Emergencias Médicas que atendió a Aballay debido a que inhaló monóxido de carbono y no se encontraba bien, pero después de unos minutos comprobaron que estaba fuera de peligro.

Foto: Facebook.

Para ayudar: 2644390554.