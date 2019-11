Piden indagar por lavado de activos al hijastro de un presunto narco enfrentado a "Los Monos"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un fiscal federal de Santa Fe pidió la indagatoria de Emanuel González, hijastro de un presunto narco enfrentado a "Los Monos", por lavado de activos provenientes de la comercialización de drogas que le permitió reunir un patrimonio de 12 vehículos, una embarcación y dos terrenos, informaron hoy fuentes judiciales.



El fiscal federal 2 santafesino, Walter Rodríguez, solicitó también las declaraciones de la madre, la abuela, la pareja y la suegra de González, a quienes considera "testaferros".



González es hijastro de Luis Alberto Paz, procesado por narcotráfico como líder de una banda enfrentada con "Los Monos" tras el asesinato de su hijo, Martín "Fantasma" Paz, en 2012.



A la vez, González irá a juicio oral por comercialización de estupefacientes junto a un sargento de la Policía, Edgardo "Cabezón" Baigorria, con quien según la investigación compraban grandes cantidades de estupefacientes en Bolivia y Paraguay y los vendían en Santa Fe.



El sargento es hermano del ex subjefe de la Policía de Santa Fe, comisario Hugo Baigorria.



Según el dictamen del fiscal al que accedió Télam, González estuvo inscripto como monotributista en la AFIP y en Ingresos Brutos en Santa Fe, pero no realizó actividades comerciales.



Hasta 2012 era titular de tres ciclomotores, de acuerdo al informe patrimonial.



La documentación incorporada a la causa revela que para abril de 2018, cuando fue detenido por narcotráfico, era propietario o tenía disposición sobre 12 vehículos, una embarcación y dos terrenos en la localidad de Sauce Viejo de esta provincia.



Para el fiscal Rodríguez, el imputado "desdobló su accionar, por un lado 'autolavando' bienes provenientes de su propia actividad delictiva y, por otro lugar, realizando un aporte criminal a favor de terceros".



Es que de los 12 vehículos, 8 estuvieron a nombre de su madre Beatriz González, de su abuela Inés, de su pareja Melani Eberhardt, y de la madre de ésta, Marta Teresa Palavecino.



A la vez, el fiscal pidió la indagatoria de Elbio Caudana, condenado por tráfico de estupefacientes y con quien González intercambió un auto y un inmueble con el presunto fin de lavar activos.



Según la investigación, el 2 de marzo de 2013 Emanuel González se registró como socio de la firma Paz SRL al aportar como capital un camión Mercedes Benz.



Dicha sociedad estaba integrada por Mercedes y Belinda Paz, hija de Luis, y su ex esposa Ana María Ferrari.



El ex promotor pugilístico Luis Paz fue procesado por narcotráfico y lavado de activos, en los que habría involucrado a sus familiares mediante la constitución de varias sociedades.



Su otro hijo, Martín, fue asesinado en 2012 y según declaró el padre en el juicio a "Los Monos", sus integrantes fueron quienes lo mandaron a matar porque le "debían plata".



La causa por el homicidio de Martín fue la que se utilizó para llevar a juicio y condenar por asociación ilícita a un parte de los integrantes de "Los Monos" en abril del año pasado.