Piden que le atenúen la condena a un acusado de abuso e intento de homicidio porque era adicto

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La defensa del líder del llamado "Clan Benítez", quien es juzgado junto a su madre y su hermano por el abuso sexual y la tentativa de homicidio de dos mujeres, solicitó hoy que a su defendido no se le aplique una pena superior a 25 años de prisión y que se considere como atenuante que era consumidor de drogas.



En su alegato realizado hoy en el juicio que se realiza en Bahía Blanca, el defensor oficial Germán Kiefl invocó "el Estatuto de Roma" para solicitar que a Fernando Benítez (27) no se le aplique una pena que supere los 25 años de prisión y pidió, además, que el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de esa ciudad lo absuelva del delito de "tentativa de homicidio", por el cual había llegado a juicio.



El defensor consideró que "no se puede aplicar una pena como la requerida por la acusación (de 50 años de prisión) porque excede los términos contemplados en dicho Estatuto respecto de los montos de condena".



Sin embargo, una fuente judicial consultada al término de la audiencia aclaró que el Estatuto de Roma "se aplica para delitos de Lesa Humanidad o de genocidio pero no tiene que ver con la Justicia provincial".



En tanto, los defensores oficiales Sebastián Cuevas, en representación de Nélida Esther Llanos (66), y su par Carlos Carnevale, quien patrocina a Gonzalo Benítez (26) solicitaron la absolución de ambos y consideraron que tanto la madre como el hermano "tenían temor de Fernando".



Más temprano, la fiscal del juicio Marina Lara había pedido que se condene a 50 años a Fernando Benítez por los delitos de "tentativa de homicidio agravado por el vínculo y mediar violencia de género, abuso sexual con acceso carnal reiterado, privación ilegal de la libertad agravada y suministro gratuito de estupefacientes".



En tanto, pidió que se condene a Gonzalo Benítez y a Llanos a 11 años y seis meses de prisión por considerarlos partícipes necesarios de "privación ilegal de la libertad agravada" y que se proceda a su detención en caso de que se coincida con la acusación, ya que ambos llegaron al debate en libertad.



Por su parte, la abogada querellante Viviana Lozano, quien representa a García, y el abogado Gustavo Avellaneda, representante de Santa Cruz, coincidieron con la fiscal respecto de Fernando Benítez, pero solicitaron que se condene a 25 años de prisión a la madre y al hermano.



Según se informó esta tarde, el veredicto será dado a conocer el jueves próximo al mediodía en el Palacio de Tribunales bahiense.