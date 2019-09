Pidieron cambiar el aeropuerto Domingo F. Sarmiento a Low Cost

La conectividad en materia de vuelos con la provincia es bastante baja. De hecho sólo opera por el momento Aerolíneas Argentinas tras las bajas de rutas que hizo Latam y en la que ingresaron los vuelos que la empresa chilena tenía con San Juan. Pero ahora para recuperar conexiones desde el Gobierno solicitaron el cambio de categoría del Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento y piden que sea low cost, precisamente para tener más chances de operar vuelos de bajo costo.

El cambio de categoría del aeropuerto significaría una baja en los impuestos para los vuelos que lleguen y esto al mismo tiempo es mayor competencia para las líneas aéreas de bajo costo.

La ministro de Turismo y Cultura Claudia Grynszpan dijo: “Nosotros pedimos, y creo que es un gran proyecto, de que San Juan sea un aeropuerto low cost, que tenga impuestos más bajos que otros aeropuertos para que podamos atraer a las líneas aéreas de bajo costo”.

Esta decisión la debe tomar el Ministerio de Transporte de la Nación y es a esa cartera a la que se elevó el pedido por parte del Gobierno provincial que por ahora no tiene respuesta ni tampoco tiempo estipulado de cuándo definirá. “Hace un tiempo venimos con este pedido y ya iniciamos el proceso. De igual modo afectó o dilató el resultado la fluctuación del dólar y eso hizo que la llegada que teníamos pactadas con Norwegian, Fly Bondi y Jet Smart que las teníamos en grilla, hizo que se frenaran”, agregó la ministro.

Si bien fue consultado el porcentaje de baja de impuestos que tendría el aeropuerto de Las Chacritas para ser low cost, la titular de la cartera no supo precisarlo.

“Esto es un proceso y creo que a destinos emergentes como lo es San Juan les toca el turno de ser atendidos y no sólo esta provincia, sino por ejemplo Jujuy ha crecido mucho en turismo. Hay que tener en cuenta para qué sirve una low cost, no están para destruir las grandes líneas aéreas como Aerolíneas Argentinas que es del Estado y que cumple una función no sólo empresarial, sino que tiene que conectar el país dónde no es negocio. Creo que las low cost tienen que complementar el mercado, no competir en los mercados que ya están instalados”, cerró Grynszpan.