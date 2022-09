A través de las redes sociales se viralizó la publicación de una sanjuanina en la que contaba la historia de su madre, quien recibe un plan social y lo que gana lo invierte para poder vender en la calle.

Tras la publicación, DIARIO HUARPE se comunicó con la mamá, Josefina Robledo, una mujer de 53 años que, al igual que su hija, se mostró en defensa de los planes sociales debido a que con esa ayuda ella puede vivir y trabajar.

La mujer recibe el Potenciar Trabajo, por lo que tres días a la semana trabaja en el merendero y comedor Chocolandia, que se encuentra en Villa Morrone. Al mismo asisten unas 80 personas entre chicos y grandes.

“A mí me encanta, es mi hobbie, me encanta estar con las personas, hablar con ellas, escucharlas y ayudarlas a resolver sus problemas”, contó.

En cuanto al dinero que gana del plan, lo invierte para vender semitas, pan casero y ensaladas de fruta que ofrece en ferias, en el Centro Cívico, en la calle y también en su vivienda.

Cada vez que ella escucha a los ciudadanos estar en contra de los planes sociales, ella los defiende porque con ese dinero, y con lo que gana vendiendo, ella pudo criar a sus seis hijos. Los hizo sola, ya que es separada y aseguró que nunca recibió cuotas alimentarias por ellos.

“Siempre hablan de los planeros y me toca mucho, dicen que somos vagos, que nos gusta la plata fácil. Yo siempre defiendo el plan, nosotros si lo trabajamos y me da orgullo. Me choca la palabra vagos porque no todas las personas somos iguales y pensamos igual, yo sí trabajo y me gusta hacerlo”, cerró Josefina.