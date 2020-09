Pocas certezas sobre el regreso de los vuelos a San Juan

Desde hace unos días a nivel nacional se habla de la posibilidad de que se reanuden los vuelos comerciales en la Argentina a partir del primer día del mes de octubre, aunque en San Juan aseguraron que aún no hay nada confirmado.

En diálogo con DIARIO HUARPE, la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, explicó que se contactó con personal de Aerolíneas Argentinas y que le comunicaron que no había ninguna definición oficial con respecto a los vuelos.

"Me dijeron que no podían darme precisiones sobre la vuelta o no de los vuelos porque no hay ninguna medida oficial tomada. Igualmente, si se define la vuelta de los vuelos, el Gobierno de San Juan junto al Comité Covid deberán evaluar si es conveniente o no", aseguró la funcionaria.