Un intento de robo a mano armada terminó de la peor manera para el delincuente, que terminó detenido tras agredir a una mujer y apuntarle con un arma en plena calle. El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en el Barrio Virgen de Guadalupe, en el oeste de Pocito.

El detenido fue identificado como Juan José Chávez, de 18 años, quien según la denuncia, interceptó a una mujer de 37 años, la golpeó en la cabeza y la amenazó con un arma de fuego tipo revólver con intenciones de robarle. Sin embargo, no logró su cometido y emprendió la fuga.

El joven intentó esconderse dentro de una finca de olivos, pero efectivos de la Unidad Operativa Pocito Oeste lo detuvieron rápidamente. En el procedimiento también se secuestró el arma utilizada en el intento de asalto.

Por orden del ayudante fiscal Facundo Romero, se inició un procedimiento especial de Flagrancia y el caso quedó en manos de la UFI de Flagrancia. Chávez quedó detenido y a disposición de la Justicia.