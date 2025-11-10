La solidaridad es una de las cualidades que mejor definen al pueblo sanjuanino. En cada barrio, escuela o institución, hay personas que, de manera silenciosa, ayudan a transformar realidades, acompañando a quienes más lo necesitan. Para reconocer esas acciones que nacen del corazón, GRUPO HUARPE y Broker Andino lanzan la 9ª edición del certamen Sanjuanino Solidario, una propuesta que cada año pone en valor la empatía, el compromiso y la vocación de servicio de los sanjuaninos.

En esta nueva edición, el certamen entregará un premio principal de $1.500.000 al proyecto ganador, destinado a fortalecer y ampliar su tarea solidaria. Los finalistas también recibirán reconocimientos especiales, en un gesto que busca agradecerles su esfuerzo y visibilizar sus causas.

El GRUPO HUARPE junto a los finalistas de la última edición del Sanjuanino Solidario.

El Sanjuanino Solidario se realiza de manera ininterrumpida desde hace casi una década. Incluso durante los años más difíciles de la pandemia, el certamen continuó su marcha, adaptándose a las circunstancias para no dejar de homenajear a quienes, con pocos recursos, pero con mucho corazón, sostienen la esperanza en distintas comunidades de la provincia.

Cómo participar: tu ayuda puede cambiar una historia

Desde el 10 hasta el 24 de noviembre, cualquier persona podrá postular a su candidato o candidata a Sanjuanino Solidario 2025. El proceso es sencillo: solo hay que completar un formulario disponible en el sitio web del certamen, contando quién es y qué hace esa persona solidaria. Con ese pequeño gesto, se puede ayudar a que su historia llegue más lejos y sirva de inspiración para otros.

Para inscribirse:

https://form.typeform.com/to/LfaZ8dGg

Etapas y selección de finalistas

Una vez cerradas las postulaciones, un comité evaluador seleccionará las cuatro causas finalistas, que competirán por el gran premio. Estas historias serán difundidas en los distintos medios de comunicación, con el objetivo de que toda la provincia conozca su trabajo, sus desafíos y su impacto en la comunidad.

La gran final

El punto culminante del certamen será el 19 de diciembre, día en que se realizará la gran final televisada por la señal de HUARPE TV en el 19.2 y por Kick. Durante el evento se presentarán las historias finalistas y se revelará quién será el nuevo Sanjuanino Solidario 2025. La transmisión permitirá que miles de personas conozcan y se inspiren con los relatos de quienes dedican su tiempo a los demás sin esperar nada a cambio.

Maira Ochoa, de Hogares Beraca, la ganadora del Sanjuanino Solidario 2024. (Foto: DIARIO HUARPE).

Con esta nueva edición, el certamen reafirma su propósito: reconocer a los héroes anónimos que hacen del mundo un lugar mejor. Porque en San Juan, la solidaridad no es una excepción, es una forma de vivir.

Ganadores pasados

En las siete ediciones pasadas del Sanjuanino Solidario hubo ganadores con distintos proyectos, aquí los nombres de cada uno de estos héroes que ganador y pudieron hacer crecer su sueño:

Maira Ochoa - Hogares Beraca (2024)

Carlota Yanzón - Caricias y Relinchos (2023)

Jorgelina Aubone - Brigadas Educativas (2022)

Myriam Riveros - Amigas solidarias (2021)

Sandra Quintero - Comedor De Todo Corazón (2020)

Olga Farías - Merendero “Los Peques”(2019)

Gustavo Rodríguez - médico caucetero (2018)

Julia Villafañe (QEPD) - comida en la Terminal (2017)

Así fue la edición 2024