El Zar regresa a San Juan con su nuevo disco “Paradiso”

El Zar vuelve a San Juan para presentar su disco Paradiso. El show será el próximo 29 de noviembre a las 22 horas en Hugo Espectáculos (avenida España Sur 5402), en el marco de su gira mundial Paradiso Tour 2025, y las entradas ya están disponibles a través de FlashPass.

Con una década de trayectoria y un sonido que combina indie rock y sensibilidad romántica, el dúo formado por Facundo Castaño Montoya (voz) y Pablo Giménez (guitarra) se reencontrará con el público sanjuanino con un concierto que reunirá los temas de su nuevo álbum junto a los clásicos que marcaron su camino.

Paradiso es mucho más que un disco: es una experiencia audiovisual que nació entre los paisajes de San Juan. Grabado y filmado en distintos puntos de la provincia —como la Ruta 150, la Quebrada de Zonda y Barreal— en colaboración con la productora local +LAB, el proyecto refleja la búsqueda estética de la banda, que encontró en el entorno cuyano la atmósfera ideal para darle vida a su universo sonoro.

Desde su irrupción en 2020 con La Declaración, El Zar se consolidó como una de las propuestas más personales del indie argentino. Sus canciones, cargadas de melancolía y deseo, construyen una narrativa íntima donde la emoción es protagonista. Con letras que parecen hablar directamente al oyente, la banda logró que su música se vuelva la banda sonora de historias cotidianas de amor y desamor.

Hace apenas unas semanas, el dúo vivió un momento consagratorio en el Estadio Obras Sanitarias, en Buenos Aires, donde logró un sold out rotundo. Allí interpretaron Paradiso de principio a fin, con canciones como La forma de estar solo, Bahía y Cruz del Sur, que fueron recibidas con la calidez de los clásicos. La noche también tuvo invitados especiales: Karina “La Princesita”, con quien compartieron 10 Años y una versión de Nada es para siempre, y Abril Olivera, de Nafta, que se unió en Bandido. El cierre, con una versión intensa de Mariposa Pontiac de Los Redondos, coronó un show que reafirmó el presente arrollador del dúo.

Con Paradiso, El Zar no solo celebra una nueva etapa artística, sino también el vínculo con San Juan, la tierra que inspiró su obra más ambiciosa. En noviembre, esa conexión volverá a hacerse presente sobre el escenario, en un encuentro donde la música, la emoción y los paisajes que la vieron nacer se fundirán en una misma noche.