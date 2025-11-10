El futuro de la principal vía de tránsito rápido de San Juan, la Avenida de Circunvalación, está siendo diseñado en los despachos de la Secretaría de Infraestructura, con miras a una ejecución clave en 2026. El secretario Ariel Villavicencio confirmó que el proyecto de repavimentación de la A-014 forma parte del programa de obras que se está elaborando actualmente para armar el presupuesto del año venidero.

La intervención está en fase de definición, evaluándose "las dos opciones, una repavimentación completa y una repavimentación en los sectores más complejos". Villavicencio puntualizó que el sector que requiere una atención prioritaria es el "sector norte de la circunvalación, que creo que es el más deficiente" y que está construido con pavimento de hormigón. Este tipo de superficie "requiere por ahí un trabajo mucho más profundo" y presenta problemas específicos en puntos neurálgicos de la traza.

El funcionario detalló los focos rojos de la infraestructura que requieren una intervención especializada: "Tiene algunos problemas de asentamiento en los ingresos a los túneles", y también son necesarios "algunos trabajos puntuales, los ingresos a los puentes donde se han producido asentamientos".

Para resolver la deficiencia del pavimento de hormigón, la Secretaría de Infraestructura planea replicar una metodología exitosa ya utilizada en la provincia. Villavicencio explicó que la propuesta en estudio consiste en aplicar "pavimento flexible sobre pavimento de hormigón". Esta técnica ya fue aplicada en la Avenida Libertador, y el secretario considera dijo que “si las variables técnicas y económicas lo permiten, es muy posible que apliquemos la misma metodología en ese sector".

Actualmente, el equipo de Infraestructura, en conjunto con la gente de Vialidad Provincial, se encuentra "trabajando" y "definiendo valores para tomar la decisión" final sobre la magnitud de la obra. No obstante, el secretario ofreció una certeza para los sanjuaninos que transitan diariamente la Circunvalación: "lo que sí es seguro es que se va a intervenir con la mejora del pavimento y vamos a tratar de, obviamente, dejarla lo mejor que se pueda".

Además de esta importante obra de repavimentación en los sectores críticos de la A-014, el plan de Infraestructura contempla la finalización de un paquete de mejoras complementarias en la autopista. Esto incluye la repavimentación de las plataformas de ingreso o egreso (subidas y bajadas) y la culminación de los trabajos de seguridad mediante el reemplazo de los guardarails. Un punto destacado del proyecto integral es la renovación del sistema eléctrico de la autopista, que se adaptará para soportar la autosustentación energética utilizando panales solares, en línea con las políticas de sustentabilidad de la provincia.