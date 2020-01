Poltrona que usa Maradona como treinador do time Gimnasia vai para leilão

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Uma poltrona com as cores azul e branco que o treinador de Gimnasia e Esgrima La Plata, Diego Armando Maradona, usou na sexta-feira passada na partida entre seu time e Vélez Sarfield, no estádio do Lobo, é leiloado a partir de hoje no site oficial do clube.



Prévio a ser utilizada para ver as ações do encontro, Maradona assinou a poltrona.



É por isso que tanto a rubrica quanto o fato de ser utilizado pelo melhor jogador de futebol da história transformaram a poltrona em uma peça de coleção com grande valor.



O primeiro leilão começou hoje ao meio-dia e será até quinta-feira às 22.22 em www.gimnasia.org.ar. Serão aceitas 5 ofertas de que quem quiser adquirir o trono utilizado e assinado pelo "Dez".



A modalidade será repetida em cada partida de local, até a finalização do torneio, embora o simpatizante que queira adquirir uma réplica, também assinada por Maradona, poderá fazê-lo na loja oficial do clube, localizada na sede de calle 4 entre 51 e 53 da cidade de La Plata.