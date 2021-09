Por el crecimiento en la construcción ya recuperaron los empleos perdidos en San Juan durante 2020

Los comienzos de la pandemia causaron pérdidas de empleos en una gran cantidad de sectores y la construcción no fue la excepción. No obstante, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Iván Szczech habló sobre la situación que vive el área en el país y dijo que ya se recuperaron esos trabajos perdidos durante el 2020.

El panorama en San Juan es igual de alentador que en la Argentina y esperan que los niveles de empleo suban aún más debido a dos proyectos mineros que sumarán trabajadores de la construcción.

Según comentó a DIARIO HUARPE el secretario general de la UOCRA, Eduardo cabello, “hemos recuperado una importante cantidad de compañeros y con la cantidad de barrios que está haciendo Gobierno estamos recuperando más”.

Las obras de viviendas que se están realizando en la provincia y los proyectos de Barrick y de Josémaría serán claves para que siga en buen camino esta recuperación de trabajadores. “Casi el 80% y un poco más de empleos se han recuperado en la parte estatal porque acá lo que genera mucho trabajo son las viviendas”, dijo Cabello.

No obstante, el empleo registrado en esta industria supo tener su momento de máxima expansión en 2018 y aún no se vuelven a registrar esos niveles. Aunque, Cabello admitió que “ese año se dio una cantidad de proyectos que permitió tener esa posibilidad, ahora todavía no se alcanzan eso, habrá que ver ahora como la Argentina empieza a crecer”, comentó.

También, hizo referencia a la parte privada y sostuvo que se está recuperando porque la gente comenzó nuevamente con las obras en sus viviendas. Quien estuvo de acuerdo con estos dichos fue uno de los integrantes de la Cámara de Construcción, Osvaldo Lucero, que representa a este sector.

“En la parte privada hay una recuperación porque nos cerraron, hubo colegas que debieron despedir gente y ahora se ha retomado un poco. San Juan va por encima de la media nacional, están dadas las condiciones, hay una esperanza y se está construyendo”, afirmó Lucero.

Lucero reafirmó las palabras de Cabello sobre Josémaría y manifestó que “cuando se comience esa construcción va a haber una revolución de la mano de obra”.

Proyectos de Barrick y de Josémaría

A mediados de agosto, Barrick anunció la ampliación del valle de lixiviación de la mina iglesiana, esta nueva fase incorporará una gran cantidad de mano de obra. En total tienen previsto contratar a 640 sanjuaninos para continuar con la expansión, que está planificada hasta la fase 9. En junio terminaron la fase 6. Este anuncio significará la reactivación de este sector. La fase 7 empieza oficialmente en septiembre y tiene plazo de construcción hasta junio de 2022.

En cuanto a Josemaría, en octubre del 2020 la minera propietaria del proyecto presentó la factibilidad financiera y técnica de la mina a cielo abierto que pretende llevar a cabo en el departamento Iglesia y adelantó una inversión de 3.100 millones de dólares. Tras conocerse ese dato, desde la Cámara Minera de San Juan dieron a conocer que, sólo la construcción del emprendimiento, generaría más de 2.000 empleos. Además, estiman que una vez en producción daría empleo a más de 1.500 personas.