Por el paro docente los alumnos tuvieron solo 65 días de clases en las escuelas públicas de Chubut

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Los alumnos de Chubut tuvieron solo 65 días de clases por el extenso paro docente que duró 17 semanas y que se levantó el martes pasado, a menos de 20 días para terminar el ciclo lectivo, reconoció la subsecretaria de coordinación técnica y operativa del Ministerio de Educación de la provincia, Alejandra Von Poeppel.



La funcionaria admitió en declaraciones a medios locales que "en aquellas escuelas donde los docentes acataron al paro convocado por la Atech (Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut) los chicos tuvieron en promedio 65 días, sin contar los que se perdieron por paros de auxiliares o problemas con los edificios".



El extenso paro que realizaron los docentes chubutenses se levantó el martes pasado a 20 días de finalización del ciclo lectivo.



De acuerdo a este dato, los alumnos de las escuelas públicas en Chubut estuvieron un tercio de los 180 días de clases que la ley federal de educación estableció como un mínimo.



Von Poeppel explicó que "intentaremos ayudar a los chicos que terminan el primario y pasan al secundario como aquellos que están en el secundario y que esperan pasar a la universidad con escuelas de verano que no serán obligatorias y se dictarán en febrero".



En diálogo con Télam la licenciada en pedagogía, docente del instituto de formación y ex ministra de Educación, Graciela Albertella, indicó que "es imposible que los chicos recuperen contenido y quienes dicen que sí o no saben nada de pedagogía o intentan justificar una situación que se tradujo en un daño irreparable para los alumnos".



Según el acta acuerdo firmada entre el gobierno y los gremios del sector docente, el ciclo lectivo concluirá el próximo 19 de diciembre y se espera que comience el año próximo el 26 de febrero, tras los feriados de carnaval.