Por la lluvia se produjo una creciente a la altura del Puente Blanco

La lluvia de este martes trajo varias consecuencias en la provincia, entre esas, una impresionante creciente en el departamento Zonda. La corriente de agua, que parecía que se iba a llevar la estructura de paso, circuló por debajo del Puente Blanco.

Un lector del diario captó el momento, que dio miedo a más de uno. Como se puede ver, no hubo mayores inconvenientes en la imagen, pues el caudal no arrastró materiales de valor y no hubo personas afectadas.

En la secuencia filmada, algunas personas se encontraron arriba del puente, entre ellas, niños que se asombraron al ver la creciente pasar. En otra parte de la escena, hay un colectivo de la Red Tulum estacionado.

El hombre que grabó el video relató el momento: "Que creciente que baja por el Puente Blanco", confirmando el lugar.