Por la pandemia, trabajadoras sexuales se agruparon para poder pagar alquileres

Una gran cantidad de trabajos se vieron afectados debido a la cuarentena por la pandemia de coronavirus. Uno de ellos es el de las trabajadoras sexuales que desde fines de marzo no pueden ejercer. Mientras tanto, tienen que emplear diversas estrategias para poder vivir, una de ellas fue la de agruparse entre varias en una casa para poder costear los alquileres.

Al respecto, la titular de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), Mónica Lencina, comentó a DIARIO HUARPE que “para sobrevivir, algunas se retiraron de sus alquileres y volvieron a sus casas, y en otros casos se agrupan entre tres o cuatro para pagar el alquiler entre varias”.

Según las estadísticas de Ammar, en San Juan hay alrededor de 200 trabajadoras sexuales y muchas de ellas son parte del programa Potenciar Trabajo por el cual reciben $8.500 mensuales que destinan para costear los alquileres y para alimentarse.

Ese dinero es el único ingreso que vienen teniendo desde fines de marzo, mes en el que comenzó el aislamiento obligatorio en la provincia y todo el país. Además, desde Ammar les brindan un kit de alimentos de la canasta básica y otro de patas muslos para que puedan comer.

“Las compañeras tienen muchísimos problemas con los alquileres, con poder llegar todos los meses a tener el alimento necesario para sobrevivir, estamos viviendo una situación complicada”, confesó Lencina.

Estas ayudas las consiguen a través del Gobierno y de donaciones que les hacen los sanjuaninos que se comunican con la asociación por medio de las redes sociales. “Les decimos a la gente que no tenga miedo de donar porque las cosas realmente llegan y eso lo transmitimos a través de las redes. Necesitamos esas donaciones porque no podemos salir a trabajar porque no estamos habilitadas”, dijo Lencina.

La titular de la asociación contó que en ningún momento de la pandemia estuvieron habilitadas debido a que en todos los protocolos se exige la distancia social y en esta labor es imposible que se cumpla.

Hay algunas trabajadoras sexuales que se arriesgaron y salieron igual, pero notaron que hay menos clientes debido al temor a contagiarse coronavirus. En muchas de estas ocasiones terminaron detenidas por la Policía por incumplir las normativas vigentes. "La verdad es que las compañeras están viviendo situaciones difíciles por no poder trabajar", sostuvo.

Cupo laboral trans: Ammar cree que es insuficiente

"Establécese que, en el Sector Público Nacional los cargos de personal deberán ser ocupados en una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de los mismos por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo", dice el decreto 721/2020 publicado el 4 de septiembre con la firma del presidente Alberto Fernández y demás funcionarios. Para garantizar que el cupo se cumpla "se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero", agrega.

A través de esta normativa establecieron que el sector público deberá contar con un 1% de representación trans, travesti y transgénero, hayan o no efectuado la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen.

En San Juan, de las casi 200 personas que se dedican al trabajo sexual, el 85% son trans, según Ammar. Y lo hacen porque en su lista generalmente sólo hay otras dos opciones: la peluquería y la costura. Por esta razón es que celebraron el decreto del presidente, pero creen que el 1% es insuficiente “porque la demanda es muchísimo más grande”, dijo Lencina.

La dirigente cree que debería ampliarse ese porcentaje y, además, “tendría que aplicarse en lo público y en lo privado para que podamos llegar a más compañeras y solucionar un montón de problemas”.

Lencina cree que es fundamental que la sociedad entienda que “más que una necesidad, es una obligación que las personas trans puedan acceder a un trabajo reglamentario y no tener tan pocas alternativas”, cerró la titular de Ammar en San Juan.