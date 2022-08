Por la suba de las tarifas: De qué artefactos hay que cuidar el consumo

En el último mes se habilitó la inscripción al subsidio de luz y gas, el cuál mantendrán el 80% de la población argentina y que de no ser solicitado se perderá de manera automática. Sin embargo, solo estará subsidiado el consumo hasta los 400kWh. Tras esta novedad, muchos usuarios comenzaron a repensar sus consumos para no afrontar un gasto duplicado o triplicado de energía a la brevedad.

Por este motivo, se comienza a pensar que artefactos del hogar son los que más energía consumen y como chequear el mismo para no excederse. La lista de consumos está encabezada por la heladera, se estima que es el 20% del total de un hogar. Aunque este no se puede reducir de manera radical, si se puede regular el frío del artefacto.

De los artefactos que no se utilizan de manera constante los que mas energía consumen son: el aire acondicionado, los anafes, hornos eléctricos, lavarropas y calefactores. Por ello, hay ciertos tips para reducir el gasto energético y no superar los 400kWh.

Usar lámparas LED, abrir la heladera la menor cantidad de tiempo posible, lavar ropa con el programa económico y agua fría (reduce 80% el gasto), no utilizar el modo "esperar" en las computadoras y apagarla porque consume hasta un 70% con ese modo, utilizar el aire acondicionado en 24° C en verano y en 20° C en invierno. Estos consejos reducirán el gasto en hogares donde no se tienen cuidados generales, pero para quienes ya son cuidadosos con el consumo de energía no impactará de manera radical.

El consumo de energía se puede consultar en la calculadora virtual que ofrece el gobierno nacional en este link. Seleccionando el electrodoméstico a consultar, adicionando información sobre cantidad de horas por días a la semana que permanece prendido, se podrán calcular los kWh mensuales para saber cuánta energía consumimos en nuestros hogares.