¿Por qué los sanjuaninos deberían votar a su frente?

En la previa de las Elecciones Generales de este próximo domingo, donde los sanjuaninos deberán votar para renovar tres bancas en el Congreso de la Nación, Yo Te Invito decidió apostar por la democracia y llevar adelante un “Debate de Ideas” con los candidatos de los cuatro frentes que serán de la partida electoral: Todos, Consenso Ischigualasto, La Izquierda de los Trabajadores y Juntos por el Cambio.

Más allá de que la idea fue bien recibida por los frentes electorales, en la práctica, Todos y Juntos por el Cambio avisaron que no participarían del debate. Con esto sobre la mesa, la dinámica del debate cambió, pero no así el objetivo de llegar a los sanjuaninos con las propuestas de campaña.

Es por eso que, mediante el uso de la tecnología y con el aporte de audios que enviaron los candidatos, se llevó adelante el “Debate de Ideas” con la ilusión de que en 2023, la predisposición y el respeto a la ciudadanía cambie en pos de una mayor democracia para todos.

Walberto Allende / Frente Todos

-Somos un frente amplio, más allá de la diversidad de opiniones, formado por 13 partidos políticos y más de 40 agrupaciones. Es un frente liderado por una persona que siempre está dispuesta a escuchar y esto nos permitió tener una provincia con una realidad distinta, ya que hay dirigentes que piensan distinto.

Marcelo Arancibia / Consenso Ischigualasto

-Yo creo que nos van a votar por dos razones, por un lado, por una cuestión institucional, Consenso Ischigualasto es la verdadera oposición que defiende el sistema republicano y ahí tenemos una gran diferencia con Juntos por el Cambio que en estos últimos 20 años hizo colaboracionismo al populismo del Frente Todos en la provincia de San Juan. Y por otro lado nos van a votar porque hay un sector, muy grande de la sociedad, que está golpeada por la situación económica y que está cansada de votar siempre a los mismos.

Cristian Jurado / Frente de Izquierda

-La Izquierda es el único frente que propone y que tiene propuestas para solucionar los problemas de la gente. Que propone pensando en los trabajadores, no pensando en las grandes corporaciones y los negociados. Entonces si entran diputado de la Izquierda al Congreso, los problemas de los trabajadores van a ingresar, porque hasta ahora no están los problemas que atañan a la salud, educación, el sueldo, como recuperar las jubilaciones. La Izquierda dice las cosas como son y no le miente a la gente.