Por un fallo, Nación no podrá deducirle a San Juan $1.250 millones

La Corte Suprema de Justicia hizo lugar a las cautelares presentadas por 15 provincias, para que las reducciones de IVA y Ganancias dictadas por la Nación no afecten los recursos de coparticipación. Significa que la administración macrista deberá hacerse cargo de la totalidad del costo de esas medidas y compensar a los Estados del interior por las deducciones que ya hizo. San Juan está en el lote que interpuso una acción judicial para no verse perjudicada y la resolución del máximo tribunal implica que no perderá, al menos, $1.250 millones.

El fallo de la Corte Suprema tiene un alto voltaje político y salió ayer por mayoría de sus miembros. Los cortistas resolvieron las cautelares que buscan frenar la detracción de recursos para las provincias y ahora se abocarán al planteo de fondo, es decir la inconstitucionalidad que pidieron los gobernadores del decreto que subió el mínimo no imponible de Ganancias y la baja a 0% de la alícuota de IVA en productos de la canasta básica.

Los dos impuestos son coparticipables, por lo que la baja dispuesta por el Gobierno de Macri implicaba un recorte de los fondos a enviar a las provincias. Eso fue lo que motivó a 15 gobernadores a pedir cautelares en la Corte y la incostitucionalidad de los decretos macristas.

El costo que tenían que enfrentar las provincias en conjunto ascendía a unos $51.800 millones. Para San Juan eran $1.250 millones, que es lo que la Nación no le podrá retener de la coparticipación.

De esta forma, el costo total de las bajas impositivas correrá por cuenta y orden del Estado nacional únicamente. O sea, las provincias no recibirán menos plata por coparticipación hasta que se el máximo órgano del país falle sobre la inconstitucionalidad de los decretos.

Los $1.250 millones para San Juan son producto de lo que implican las reducciones de IVA y Ganancias hasta el 31 de diciembre, fecha hasta cuando rigen los dos decretos. El monto exacto dependerá de cuanto menos tributen aquellos sanjuaninos beneficiados con el plan nacional.

El dinero debería ir llegando a la provincia por parte. La Nación debe compensar primero lo que San Juan haya recibido de menos en los meses que llevan vigentes los decretos y del goteo diario de coparticipación, no deberá hacer deducciones.

San Juan tiene dos demandas más contra la Nación pendientes de resolución. Son por más de $2.500 millones y corresponden al dinero que la Rosada dejó de devolverle a la provincia por el financiamiento de obras viales nacionales. El viernes presentará otra que completará unos $4.000 millones judicializados.

Beneficiadas

Las provincias que demandaron a la Nación son, además de San Juan, Tucumán, Entre Ríos, Santa Cruz, La Pampa, Chubut, Formosa, Catamarca, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego, La Rioja, Misiones y San Luis.