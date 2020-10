Por un magistrado con Covid, suspendieron el juicio contra extitular de PAMI

El extitular de la delegación local de PAMI Jorge Clavel tenía que sentarse en el banquillo de los acusados desde este martes para enfrentar un juicio penal en contra, pero la pandemia frenó todo. El Tribunal Oral Federal (TOF) suspendió el proceso hasta nuevo aviso, debido a que uno de sus miembros se contagió de coronavirus. El exfuncionario está acusado de recibir coima y cometer fraude en el ejercicio de sus funciones.

Clavel fue el director local de la obra social de los jubilados entre 2004 y 2010, hasta que se tuvo que ir por el contexto de conflicto que rodeaba su gestión. Cuatro años después, quedó en la mira de la Justicia Federal cuando el juez Leopoldo Rago Gallo lo mandó a detener por una serie de delitos que presuntamente cometió en su cargo.

Tras una larga investigación, el expediente fue elevado este año a juicio oral y público con Clavel como principal acusado de los delitos de pedido y cobro de coima, abuso de autoridad, fraude contra la administración pública nacional y violación de los deberes de funcionario. La primera audiencia estaba prevista para este martes, aunque tendrá que esperar.

El tribunal que debe llevar adelante el juicio, conformado por los camaristas federales sanjuaninos Daniel Doffo y Eliana Rattá y el mendocino Héctor Cortez, suspendió el proceso. Fuentes calificadas aseguraron que la decisión se debe a que uno de los magistrados contrajo COVID-19 y no puede asistir.

Si bien también tuvieron que ver los problemas logísticos que la pandemia está ocasionando en la agenda de juicios, algunos presenciales y otros virtuales, las fuentes confiaron que el principal motivo fue el positivo que se detectó en el TOF. Al mismo tiempo, aseguraron que la persona afectada tiene síntomas leves y que, hasta ahora, todo indica que se va a recuperar en el corto plazo.

A pesar de tener coronavirus, relataron las fuentes, el magistrado en cuestión ha estado participando en los últimos días en juicios vía Zoom, pero son urgentes por tener detenidos y no se pueden detener por razones procesales. El de Clavel, en cambio, explicaron, no tiene urgencia como los otros porque él está en libertad, no está cerca de prescribir y se puede hacer más adelante.

Por el momento no hay nueva fecha de inicio del debate. Las fuentes dijeron que la idea es buscar un lugar en el agitado cronograma de juicios del TOF, una vez que el caso positivo se recupere plenamente.

Clavel está imputado junto al contador Leonardo Páez, quien fuera el jefe Contable de PAMI San Juan. El fiscal Francisco Maldonado los acusa de haberles pedido, sin éxito, dádivas a los responsables de dos empresas a cambio de dejarlos prestarle servicios al organismo nacional y de cobrar efectivamente un retorno por parte de proveedores que repartieron mercadería en centros de jubilados. Además, entre otras cosas, les endilga la contratación irregular de una firma de desinfección para la obra social y pagar trabajos eléctricos que nunca se hicieron.

En caso de ser declarados culpables, los imputados no irían presos en forma efectiva porque los delitos en juego son excarcelables. Lo que sí les cabría, es una inhabilitación que nos les permitiría acceder a cargos públicos.