Portugal define en las urnas el rumbo político del país

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Portugal define hoy en las urnas si el Partido Socialista del primer ministro, António Costa, mantiene el control del gobierno o, si como lo anticipan las encuestas, debe formar una coalición para seguir en el poder. "Es el día de que los ciudadanos hablen, la mejor forma de que no haya abstención es que las personas ejerzan su derecho al voto", pidió el premier y candidato a ser reelecto, tras emitir su voto en una escuela de Lisboa esta mañana, informó la agencia de noticias EFE. Su principal rival, el presidente del Partido Social Demócrata (PSD), Rui Rio, también apeló a los portugueses a que acudan a las urnas, incluso si no se identifican con ningún partido. "Espero que la gente cumpla su deber cívico y vaya a las urnas. Si no les gusta ningún partido pueden votar en blanco, pero participar", dijo el líder de centroderecha, ex acalde de Oporto y economista de 62 años, tras votar en un colegio de Oporto. La otra protagonista de la jornada es la líder del Bloco de Esquerda y potencial aliada de Costa si éste no consigue una mayoría propia, Catarina Martins, también demostró su preocupación por una posible abstención alta. "La democracia no es seguramente un sistema perfecto pero es mejor cuanta más gente participe", aseguró la jefa del partido que funcionó como socio parlamentario del socialismo en estos últimos cuatro años, tras votar en un colegio en Vila Nova de Gaia, cerca de Oporto. Los últimos sondeos proyectan una elevada abstención, que incluso podría superar el nivel de hace cuatro años -las últimas legislativas tuvieron una cifra récord del 44%- ya que el padrón aumentó casi un 10% con el censo automático de los residentes en el extranjero. Al mediodía, la participación era del 18,83%, casi dos puntos por debajo del 20,65% que se registró en la misma hora en los comicios legislativos de 2015. Además de la abstención, otra preocupación que sobrevuela esta elección es que los resultados configuren un Parlamento demasiado atomizado como para formar gobierno fácilmente. Los últimos sondeos proyectaron que el actual primer ministro conseguiría entre el 36,5% y 38% de los votos, lo que lo dejaría en el mejor de los casos con 114 diputados, es decir, a dos bancas de la mayoría absoluta. A partir de estos pronósticos, el presidente del país, Rebelo de Sousa, hizo un llamado "urgente" a los portugueses a definir el rumbo de los próximos cuatro años. De Sousa consideró que "las señales económicas y políticas preocupantes, en el mundo y en Europa, son hoy más claras que en mayo", y que la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea es todavía "más indefinida" que hace cinco meses. "Los efectos de la situación internacional en nuestra economía serán importantes en el período de cuatro años, abierto por las elecciones de mañana", dijo el presidente, que recordó igualmente algunas citas que coincidirán con el mandato del próximo Parlamento, como la Conferencia Mundial sobre los Océanos que se celebrará en Portugal en 2020, la Presidencia lusa de la UE (2021) o las cumbres iberoamericanas. "No votar es entregar a otros una decisión que es nuestra. Es perder autoridad para lamentar, para contestar, para recusar lo que, al fin y al cabo, sea resultado de la apatía, del desinterés o de la comodidad, de los que opten por no votar", advirtió el mandatario. La votación se cerrará a las 19 (15 hora argentina) y las primeras proyecciones se conocerán una hora después.