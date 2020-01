Posse: "Los impuestos son los mismos, el tema es cómo se actualizan en un país donde hay inflación"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, sostuvo hoy que "los impuestos son los mismos, el tema es cómo se actualizan en un país donde hay inflación", en referencia a la reforma impositiva impulsada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.



"Los impuestos son los mismos, el tema es ver cómo se actualizan en un país donde hay inflación", afirmó el intendente en AM 750.



El jefe comunal formuló sus declaraciones luego del encuentro que mantuvieron ayer intendentes de Juntos por el Cambio con el mandatario provincial luego de que se vio frustrada la sesión en la Legislatura la semana pasada.



Posse, no obstante, se opuso a que se aumente el 75 por ciento a los contribuyentes que poseen propiedades con altas valuaciones fiscales.



"Ahí no estamos de acuerdo. Ese es el punto que se va a tener que resolver en la Legislatura, no puede haber situaciones de punta que sean superiores a la inflación, en esos puntos altos es un perjuicio grande con actualizaciones del 75 por ciento, aún cuando esté la teoría esta de que es para los que más tienen", opinó.



Según Posse, "eso está de acuerdo a la valuación de la casa y las valuaciones están distorsionadas".



También dijo que con Kicillof "personalmente nos conocimos ayer, me pareció una persona muy metódica en el diálogo, tiene una manera de desarrollar el diálogo que es interesante".



"Pero no hicimos ningún pacto ni nada por el estilo, lo que se tenga que tratar se tratará en la Legislatura", afirmó, y remarcó que los intendentes lo vieron "permeable" a "trabajar en los diez puntos que consideramos importante en la provincia".



Entre ellos, citó "las escuelas, los hospitales y los municipios chicos que no pueden pagar medio aguinaldo del año pasado".