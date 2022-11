Precios Justos ya es oficial: los detalles del programa que anuncia Sergio Massa con 1500 productos a valores fijos

Este viernes el Gobierno oficializó el programa Precios Justos con el que intentará contener un aumento de precios que bien podría cerrar el año en torno al 100%. Así lo hizo a través de la Resolución 823 y 75 publicadas por el Ministerio de Economía de Sergio Massa y la secretaría de Comercio de Matías Tombolini que depende de esta cartera.

"Créase el Programa "Precios Justos" con el objeto de garantizar la venta al consumidor final de ciertos productos a un precio fijo o con una variación constante y previamente acordada por un plazo determinado que le otorgue previsibilidad", dispone la medida en su artículo primero.

Tal como explicita la resolución, el Gobierno espera brindar mayor estabilidad a los precios de los alimentos antes del cierre del año frente a la suba desmedida que estos vienen presentando en contraste con la inflación promedio mensual.

A partir de las 11 horas de este viernes, además, el titular del Palacio de Hacienda llevará a cabo un acto en el Centro Cultural Néstor Kirchner en el que lanzará oficialmente "Precios Justos" y dará detalles del programa.

Con esta nueva regulación de precios acordada con las empresas, Massa quiere lograr una inflación promedio del 4% por mes para el año entrante para alcanzar la meta del 60% de aumento anual dispuesta en el Presupuesto 2023.

Según informó el Palacio de Hacienda, participarán de este "alrededor de 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en Argentina", entre ellas: Molinos, Coca Cola, Unilever, Quilmes, Mastellone, AGD, Ledesma y Las Marías.

Los supermercados también podrán participar con productos de marcas propias, logrando así una lista de más de 1500 productos a precio fijo de distintos rubros como almacén, lácteos, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, productos frescos y bebidas.

PRECIOS JUSTOS: LOS DETALLES DEL PROGRAMA

El Ministerio de Economía oficializó hoy el programa "Precios Justos" para establecer un listado de productos a valor convenido a través de dos resoluciones: la 823 y la 75, esta última de la secretaría de Comercio Interior.

En estas se plantean los objetivos del plan y se establecen cuestiones técnicas como los modelos de convenio que se firmarán entre las empresas proveedoras de bienes de consumo masivo, los supermercados minoristas y mayoristas y el Gobierno, siempre bajo la órbita de la secretaría de Matías Tombolini.

Tal como explicita el artículo 3° de la Resolución 823, todas las partes "deberán vender, de forma constante e ininterrumpida, la totalidad de los productos que comercialicen a un precio constante".

Esto aplicará a los meses de noviembre y diciembre de 2022 y enero y febrero del 2023. Por lo pronto, aún resta definirse qué productos con precios "justos" ofrecerá cada empresa, por lo que se esperan detalles tras las firmas de los acuerdos con cada entidad particular.

"La suscripción de los convenios por parte de las empresas, en el marco del Programa "Precios Justos", implicará la aceptación de ellas de que el precio de los productos enumerados no podrá ser modificado durante los meses de noviembre y diciembre de 2022 y de enero y febrero de 2023", remarca entonces la medida.

Así, la actualización de precios de los productos de Precios Justos seguirá la siguiente fórmula con la que Massa espera ralentizar la inflación:

En base a los precios promedio de octubre 2022: aumento de hasta el 4 % para noviembre 2022;

En base a los precios promedio de noviembre 2022: aumento de hasta el 4 % para diciembre 2022;

En base a los precios promedio de diciembre 2022: aumento de hasta el 4 % para enero 2023;

En base a los precios promedio de enero 2023: aumento de hasta el 4 % para febrero 2023.

Por su parte, el Gobierno dispone que "cualquier restricción al número de productos de venta por consumidor" deberá ser previamente autorizado por la Secretaría de Comercio.

Además, se les exige a las empresas suscriptas en el acuerdo que garanticen la oferta "ininterrumpidamente, durante toda la vigencia del programa" y sobre "la totalidad de los productos incluidos en los convenios".

"Las empresas que hayan suscripto convenios en el marco del Programa "Precios Justos" deberán exhibir un cartel en el ingreso de cada sucursal, informando la adhesión a dicho Programa y consignar de forma cierta, clara y detallada en las góndolas los productos incluidos", explicita también la resolución.

Finalmente, se dispone que "el efectivo cumplimiento" del programa por parte de las empresas firmantes será fiscalizado por la secretaría a cargo de Tombolini. Así, quienes incurran en infracciones como no tener oferta y no avisar esto a Economía, no utilizar la señalética del programa o hacerlo de forma engañosa y establecer cupos de compra sin autorización, sufrirán sanciones.