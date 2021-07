Precios XXL: cuánto más caro es vestir en talles especiales

Que una persona con sobrepeso u obesidad entre a un local de ropa y consiga talles es posible en San Juan, pero no es lo común y generalmente a la hora de comprar deben gastar más dinero que una persona que usa talles chicos, aunque, a veces la diferencia no es tan grande. En la provincia hay varias tiendan que se especializan en talles especiales, los precios varían, al igual que la calidad, lo que gaste el cliente también dependerá de estos ítems.

DIARIO HUARPE recorrió algunos locales de talles grandes y de talles chicos para comprobar de cuánto es la diferencia monetaria a la hora de comprar ropa.

Para adquirir un outfit con jean, suéter y campera en talles únicos o chicos, por ejemplo, con pantalones que llegan hasta el 44 o 46, una persona debe pagar $4.100, comprando en tiendas económicas y que generalmente tienen promociones, como Rihanna. El precio surge de un jean a $1.000, una campera tipo parka a $2.500 y un suéter a $600. Aunque, este local fue varias veces criticado en redes por la pequeña confección de los talles que venden. Mientras que, este mismo look en otra tienda céntrica como Le Utthe puede salir alrededor de $6.600 según los precios de $1.800 el jean, $3.000 una campera de algodón con corderito y $1.800 un suéter. Si se opta por una campera de abrigo, tipo inflada, en este último look en vez de la de corderito, el precio se eleva a $8.600 ya que esa prenda tiene un valor de $5.000.

Mientras que, quienes usen talles especiales deberán pagar un poco más por esa misma ropa, pero la diferencia será según el lugar al que asistan. En el caso de Kassual, podrán obtener ese combo por $6.500, entendiendo que el jean cuesta $2.100, el suéter $1.500 y la campera $6.500. Es decir que, entre este lugar y Le Utthe no hay casi diferencia, incluso, las personas con sobrepeso gastarían $100 menos que quienes compren talles chicos.

Todo dependerá del local y del tipo de prenda debido a que, en otros como A mi manera o Como para mí, el presupuesto será algo más elevado. El outfit mencionado costará desde los $12.600 en adelante, depende del modelo de prenda que se elija, aunque en estas tiendas tienen tanto tendencias como ropa clásica. Ese precio surge porque un suéter cuesta alrededor de $2.700, una parka sale $7.500 y un jean sale algo de $2.400.

Al comparar estos precios se nota la diferencia que deben abonar las personas que usan talles especiales para poder vestirse. Generalmente las prendas son más caras debido a que a los comerciantes también les cuesta un poco más de dinero adquirirlas a través de sus proveedores.

A esta suma extra que deben abonar se les añade un problema: hay tiendas que venden talles grandes, pero están ubicadas en diversos puntos de San Juan. Es por ello que, si salen a comprar ropa, es preferible que lo hagan en alguna movilidad porque es difícil encontrar varias de ellas en un mismo punto.

Vivir de cerca la falta de talles, el impulso para empezar

Tanto a Carmen Ferrer, propietaria de Como para mí, como a Silvina Letizia, dueña de A mi manera, lo que las impulsó a empezar con sus locales de ropa en talles especiales fue ver de cerca todo lo que sufrían sus madres a la hora de comprar ropa. El acompañarlas local por local buscando talles, la discriminación al decirles que no tenían prendas como para ellas y los comentarios negativos impactaron en Carmen y en Silvina. Es por ello que decidieron poner su granito de arena para cambiar las cosas. Así, abrieron sus locales en los que ofrecen variedad de talles.

“Mi madre sufre de obesidad, yo siempre la acompañaba a los locales de ropa y no encontraba ni ropa ni algo que le gustara”, contó Carmen.

Eso marcó su vida así que pensó en cambiar un poco el panorama con su tienda. En ella se enfoca en tendencias y ropa de moda ya que busca que las personas jóvenes no se sientan igual que como se sintió su madre hace algunos años.

Ropa juvenil es el sector al que se dirige principalmente el local Como para mí. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Empezó hace cuatro años con el local que está en calle 9 de Julio 864 oeste. Apenas abrió notó que los proveedores de ese tipo de prendas no eran muchos, pero actualmente asegura que aumentó bastante la cantidad. “Antes había, pero no tantos como ahora así que me imagino que años anteriores a esos la variedad debía ser muy poca”, dijo.

Aseguró que debió hacer una inversión grande porque ya que los costos de los talles especiales no son los mismos que los de los chicos o talles únicos y explicó el porqué de esto. “El fabricante para hacer algo talle único sólo tiene un costo por confeccionarla en una sola medida y de forma masiva así que sólo tiene ese costo. Para los talles grandes se hace menor cantidad, es más moldería, más tela, más producción”.

Desde ropa de salir hasta camperas, en los locales de talles especiales hya gran variedad de prendas. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Ahí tienen talles hasta el 66 en pantalones y hasta el 14 en remeras y suéter. Lo que más van sus clientas a comprar son los jeans, razón por la que trata de tener varios modelos en todos los talles, a pesar de que no todos se vendan con la misma facilidad. “Me preocupo en tenerlos, aunque estén guardados porque, si viene alguien y le digo que lo tengo la persona cree que no lo trabajamos, que no va a encontrar de su talle, es una frustración de entrada”, admitió.

En este local, los pantalones los ofrecen hasta el talle 66. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Como los que ofrecen en ese local son talles reales, les pasó muchas veces que clientas salgan del probador sorprendidas y digan: “Es la primera vez que algo me queda grande”. Es que, al comprar en otros lugares, quizás llevaban un talle 7, pero no un 7 real así que cuando van ahí deben medirse un 5 para que les quede bien.

Con respecto a los precios, aclaró que “no van según el talle, todo depende el modelo, si tengo un modelo desde el talle 3 al 14, todos van a salir lo mismo”.

Quienes entran a Como para mí generalmente se sorprenden, principalmente las jóvenes debido a la variedad de prendas que tienen. Las polleras engomadas, los diversos tops con brillos o vestidos cortos son los más elegidos si de ropa de salir de noche se trata y las adolescentes y jóvenes que llegan hasta allí quedan encantadas al medirse.

Algunos precios:

Jean talles hasta el 66: desde $2.400 los chupines y elastizados; hasta $4.700 los mom y los con roturas.

Remera de algodón hasta el talle 14: desde $1.440.

Suéter hasta el talle 12: $1.800 uno de lanilla, $2.690 otros modelos.

Parkas hasta el talle 14: con corderito $8.650, con polar dentro $9.350.

Camperas infladas de abrigo hasta el talle 14: $6.500.

Los comienzos de Silvina Letizia, de A mi manera, fueron similares y también involucraron a su madre. “Mi mamá siempre tuvo sobrepeso, yo vivía en Pocito y cada vez que mi madre iba me pedía que la llevara a una casa de ropa de ahí porque vendían talles grandes y ella no tenía dónde comprarse”, contó.

Fue así que decidió emprender en una casa de talles especiales en calle España, a tan sólo metros de la Plaza de Villa Krause. Desde el día uno se dedicó a eso para brindarles posibilidades a personas con sobrepeso. Con el tiempo agregó algunos talles un poco más chicos porque varias personas le pedían ya que les gustaba la ropa que vendía. “Vendemos todos los talles, pero nos focalizamos en los grandes”, dijo.

Las camperas suelen llegar hasta el talle 12. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Hay dos mitos que Silvina suele escuchar de sus clientas y de otras mujeres con los que ella no está de acuerdo, así que se encarga de desmentirlos. “Lo que dicen las gorditas de que no hay ropa moderna para ellas es mentira, hay locales que venden talles grandes y tienen ropa muy moderna, no me gustan que digan que se tienen que vestir de viejas porque es mentira”, sostuvo.

A ella le enojan ese tipo de comentarios porque se esmera en comprar las últimas tendencias, ropa a la moda y cómoda para que todos se sientan a gusto con ella. Tras decir esta frase, comenzó a mostrar la variedad en jeans que maneja para desmentir esa frase común. Mostró modelos con roturas, con cadenas, desflecados, tipo mom, chupines, elastizados y más. Después, sacó calzas engomadas, otras con algo de brillo y otras con piel adentro. “Me esmero muchísimo para conseguir ropa que les guste”, manifestó.

El segundo mito que la enoja es ese de que la ropa grande es cara y ella asegura que actualmente hay muchísima variedad de precios. Aunque admitió que ese panorama si era el que se observaba hace algunos años.

En A mi manera venden hasta vestidos de fiesta en talles especiales para que todas puedan lucirse en los eventos. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

En ese local lo que más llevan sus clientas son las calzas, tanto en invierno como en verano. Aunque cuando comienza el calor también sube la venta de diversos modelos de pantalones cortos. Silvina se encarga de aconsejarlas para que se lleven lo que les guste y les quede bien.

“Me gusta asesorarlas, me gusta que salgan vestidas finas y modernas, que salgan bien vestidas y no sea algo grotesco, por ejemplo, siempre les decimos cómo pueden disimular la panza o la cadera para que usen la ropa y se sientan cómodas”, contó la propietaria de la tienda.

Algunos precios:

Jeans hasta el talle 60: $3.500.

Suéter hasta el 8: desde $3.200.

Parkas: $7.500.

Remeras de algodón simple: $1.600

Calzas con piel: $2.500.

Sumar talles para satisfacer a la clientela

En el caso de los propietarios de Kassual, ellos compraron la llave del local ubicado en España y República del Líbano y comenzaron con esas prendas que habían adquirido. No obstante, desde un principio se dieron cuenta de que eran muchas las personas que pedían algunos talles un poco más grandes así que empezaron a pensar en satisfacer a esa clientela. Una de las dueñas, Ruth Jofré, admitió: “En un principio no los incorporábamos porque nos costaba conseguir a los proveedores”.

Su hermano comenzó a viajar, hizo algunos contactos y de esa forma pudieron sumarlos de a poco. “La gente siempre viene a buscar porque sabe que acá va a encontrar talles. El que viene una vez, la próxima seguro trae a un familiar y así se van sumando porque saben que acá van a encontrar ropa”.

El lugar anuncia desde la vidriera que vende ropa de talles especiales. Es que al mirar a través del vidrio no se ve el típico maniquí con el cuerpo 90-60-90, sino uno un poco más rellenito. También, dentro de la tienda hay otro similar.

En Kassual tienen varios maniquíes que no presentan la tradicional figura con medidas 90-60-90 que se ven en la mayoría de los locales. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Allí ofrecen prendas económicas que es lo que buscan sus clientes así que eso les brindan a hombres y mujeres que llegan desde distintos departamentos de la provincia buscando prendas. “En el centro consiguen precios muy elevados por eso vienen de Rivadavia, Santa Lucía y otros lugares para conseguir algo un poco más barato”, contó una de las vendedoras, Vanesa Moreno.

Al igual que en otros locales, en este también la prenda más llevada son los pantalones de jeans que tienen hasta el talle 60 y pueden conseguirse desde $2.100 en adelante. “Traes un jeans en dos o tres modelos y se llevan los tres, aprovechan que hay, ahí te das cuentas de que no se consigue en muchos lugares”, comentó Ruth.

Ahora en el invierno lo que también se lleva mucho son los pantalones de buzo clásicos. “No buscan ni chupín ni babucha”, dijo Vanesa. Hay algunas mujeres que no saben que tienen variedad de talles y llegan preguntando por este tipo de pantalones, pero de hombre porque dicen no conseguir uno que les quede. En Kassual se los ofrecen y les muestran que “son diferentes, tienen distintos cortes, bolsillos distintos, no es lo mismo el de hombre que el de mujer”, explicó la vendedora.

Otro de las cosas que buscan mucho en ese lugar son los slips y las bombachas de algodón ya que también ofrecen variedad de talles en ropa interior. En lo que es talles especiales no tienen tantos modelos en boxers debido a que los proveedores realizan confecciones chicas y les cuenta encontrar algunas más grandes.

Algunos precios:

• Jean hasta el talle 60: $2.100 el de mujer y $2150 el de hombre.

• Chombas hasta el talle 14: $1850.

• Remeras de mujer hasta el talle 14: desde $1250.

• Camperas de algodón hasta el talle 10: $2.900.

• Suéter hasta el talle 14: $1.500.

• Remera de lanilla hasta el talle 10: $1200.

• Slips hasta el talle 14: desde $250.