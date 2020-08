Preocupación de hoteleros sanjuaninos porque el 70% de los aislados no pagó la estadía

Con el regreso de San Juan a la Fase 1, el sector de hoteleros comenzó a presionar con la deuda que tienen pendiente con los aislados y repatriados que, por orden del Gobierno provincial, hicieron cuarentena estricta en esos alojamientos a partir del mes de marzo y el 70% no pagó la estadía. El dato se desprende de la Cámara de Gastronómicos y Hoteleros desde donde comentaron que muchas personas al cumplir los 14 o 21 días, de acuerdo al protocolo sanitario, presentaron un acta alegando su incapacidad para hacer frente al pago y se retiraron del lugar.

Estos expedientes fueron remitidos muchas veces al Ministerio de Desarrollo Humano y algunas actas estuvieron bajo el análisis de la Justicia de Faltas que determinaba si el particular podía o no hacerle frente a esta deuda. En el caso de que pudiese, el Gobierno provincial decretó a principios de agosto que la Fiscalía de Estado iba a ser el organismo elegido para cobrarle al particular y así saldar lo que se debía, mientras tanto había un compromiso vigente de las autoridades locales con los hoteleros que hasta que el asilado cumpliera con esa obligación, ellos iban a ser los que garantizaban ese dinero.

“Muy lejos de ayudarnos, nos están complicando porque tenemos que sacar plata de nuestro bolsillo para darles el desayuno”, dijo a DIARIO HUARPE Fabio Nievas, presidente de la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de San Juan. “Hoy nos solicitan seguir trabajando, estamos siendo auxiliares de la salud, pero hace cinco meses que no cobramos por el trabajo que hacemos”, agregó.

Desde el organismo destacaron que hay varios expedientes que datan desde abril a julio donde solicitan la retribución por parte del Gobierno, pero hasta el momento no tienen respuesta y solamente les dijeron que “pronto” iban a remitir el pago.

Seguirán trabajando

Los hoteleros dijeron que esta declaración de Fase 1 los puso en alerta por lo que se generó desde marzo con el pago de la estadía, pero pese al déficit que presentan, seguirán brindando los servicios correspondientes. Desde el sector descartaron alguna medida de fuerza y esperan tener respuesta lo antes posible para saldar cuentas.

Hoteles cerrados

Por la cuarentena, desde la Cámara informaron de que algunos complejos de hospedajes cerraron definitivamente sus puertas en la provincia: Cívico y Del Bono Suites, hoteles que en un principio estuvieron recibiendo a repatriados o asilados. Sin embargo, están analizando distintas situaciones particulares que se dan con otros establecimientos a los que también se les encarecieron los costos y redujeron los ingresos.

Reanudación del turismo interno

Nievas contó que la apertura del turismo por el interior de San Juan que se dio desde el 1 de julio trajo un “alivio” para los hoteles y cabañas de los departamentos alejados, pero el 80% de los establecimientos de la Capital estuvieron sobre los niveles que registraron durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que imperó desde el 20 de marzo.

DATO

• 6.636 son los sanjuaninos que cumplieron cuarentena en los hoteles de acuerdo al parte oficial de Salud Pública. Actualmente hay 380 que están en ese proceso.