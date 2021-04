Preocupación por el futuro de otro gigante céntrico del que dependen 31 familias sanjuaninas

Luego del cierre de Falabella, en el comercio sanjuanino hay preocupación sobre la suerte que correrá otro gigante céntrico: Ribeiro. El local que está ubicado en calle Libertador y Tucumán fue vendido hace más de veinte días y desde ese entonces comenzaron con el traslado del mobiliario. La versión oficial indica que los propietarios buscan otro lugar dentro del radio capitalino para abaratar costos y seguir con las puertas abiertas, sin embargo algunos empleados miran con desconfianza esta situación debido a que el potencial local todavía no existe y los electrodomésticos están siendo enviados a la sucursal que la firma tiene en Mendoza.

Desde el Sindicato Empleados de Comercio (SEC), Mirna Moral, vio con asombro esta novedad y comentó a DIARIO HUARPE que actualmente hay 31 empleados que cumplen sus tareas dentro de esa empresa. Un solo trabajador se dio por despedido porque alegó que la firma no cumplió con los pagos correspondientes, pero explicó que el resto está expectante por cobrar lo que les adeudan.

Moral relató que se enteraron a destiempo de que la firma vendió el local. Cuando llegaron, hace poco menos de un mes, la gerencia les comunicó la noticia y les aseguró que iban a trasladarse a un comercio más pequeño. El tiempo pasó, pero los empleados siguieron en la nebulosa de la continuidad o no de su puesto laboral.

La sindicalista dijo que en su momento la empresa presentó un procedimiento preventivo de crisis en el que querían llevar a los trabajadores a media jornada y pagarles solamente esas cuatro horas diarias. Esta medida fue revisada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), pero no terminaron dándoles el aval debido a que les impusieron como condición regularizar el suelo de sus empleados.

Desde el organismo precisaron que los trabajadores no tuvieron un aumento de sueldo desde noviembre de 2019, cuando el entonces presidente Mauricio Macri propuso una suba de $5.000 para el sector privado. Desde ese momento no hubo variación salarial ni tampoco la empresa se ajustó al incremento otorgado en las respectivas paritarias.

Moral indicó que más allá de esa carencia de aumentos, los empleados solamente cobraron parte del sueldo de los meses de enero, febrero y marzo. Además sostiene que no percibieron el medio aguinaldo otorgado en el mes de diciembre. Por estas irregularidades es que decidieron intervenir, pero les fue complicado luego de la venta del local debido a que la notificación que emitió el SEC para conocer el estado de los trabajadores no llegó porque ya no tienen un asiento fijo en la provincia.

Qué pasó con Mendoza

La secretaria dijo que en la vecina provincia los delegados del sindicato que defienden a los trabajadores mercantiles les aconsejaron a los empleados que, ante peligro de cierre o retraso en los pagos, embarguen los bienes de la empresa. La diferencia fue que desde la institución llegaron a tiempo y la firma seguía perteneciendo a los propietarios, distinto es lo ocurrido en San Juan donde la empresa dejó de tener técnicamente un domicilio comercial.