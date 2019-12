Presentan "Ceraxti, 10 años de Fuerza natural", un homenaje a Gustavo Cerati

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

“CeraXti” es el nombre del tributo que se le realizará a Gustavo Cerati este sábado a las 19.30 en el anfiteatro del Parque Centenario (avenida Lillo y Leopoldo Marechal, Ciudad de Buenos Aires), un encuentro latinoamericano a beneficio y sin fines de lucro.



Este año se presentarán las bandas El Cuarto Soda, El Último Sol, Sobredosis de Soda y Reversión, que harán un recorrido por el último disco del fallecido vocalista y ex líder de Soda Stereo.



También tocarán grandes éxitos de su etapa solista y no faltarán los clásicos junto a sus compañeros de ruta Charly Alberti y Zeta Bosio.



Además, estará presente el destacado muralista Osky Di Biase, quien entregará una de sus obras mediante un sorteo gratuito a realizarse en el transcurso de la jornada.



Los organizadores solicitan como entrada simbólica un alimento no perecedero para niños y familias de escasos recursos o juguetes en buen estado.



“Ceraxti” nació en 2011 como herramienta para el tratamiento de musicoterapia durante su internación en la clínica ALCLA.



Se convirtió en una celebración a la obra, teniendo como fin no sólo la difusión de su música a las nuevas generaciones a través de la participación de bandas tributo de distintos lugares de Argentina, sino también en su carácter benéfico dirigido a familias de escasos recursos de la ciudad de Rosario y alrededores mediante el Grupo Puentes.