Apoyado en el aumento de delitos y la desactivación de una cámara de seguridad departamental clave para resolver estos hechos, sumado a un centro de monitoreo. Por todo esto es que la semana pasado ingresó al Concejo Deliberante un pedido de informes para que el intendente de Albardón, Jorge Palmero, de las explicaciones pertinentes y así conocer en profundidad lo que ocurre. El requerimiento también le apunta al Comisario de la 18va.

El escrito puntualiza que en los últimos meses hubo un crecimiento en los hechos delictivos en todo el departamento y que la mayoría de esos actos están sin resolverse. Por esto es que puntualiza sobre el centro de monitoreo que se inauguró en la gestión de Juan Carlos Abarca que finalizó en el 2019 y con el que se podía determinar las zonas rojas de los robos que se cometieron.

Puntualmente Hernán Aballay, ex concejal opositor en la gestión anterior, expresó a DIARIO HUARPE que “permanentemente los vecinos, con los que diariamente tengo contacto, me cuentan que sufrieron un arrebato o robo de alguna pertenencia de sus casas. Hicieron la denuncia y todavía no tienen ninguna respuesta ni de haberse recuperado lo robado o si se investiga. Y hablo de casos de hace 5 meses a esta parte”.