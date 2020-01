Presidente de Aerolíneas: "Deixaram a empresa em uma das piores situações que temos visto"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O presidente da companhia Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, afirmou que a administração anterior "deixou a empresa em uma das piores situações temos visto" e em meio de "um desastre financeiro" comparável com a situação do ano 2009, após a nacionalização da companhia, ou a do ano 2011, quando tiveram que ser cancelados mais de 3.000 voos pela atividade do vulcão Puyehue.



"Se bem hoje estamos em níveis de produtividade operacional dentro dos parâmetros internacionais, em um bom nível de produtividade, o que é um desastre é o setor financeiro, no marco de um setor aero comercial com todas as companhias aéreas falidas ou com problemas", afirmou Ceriani.



"Nós estamos em um país muito grande, onde a aviação comercial é a pedra angular da conectividade. É impossível pensar na Argentina sem um setor de aviação comercial potente que possa conectar o país. O país sem a Aerolíneas Argentinas não funciona porque fica totalmente desconectado", afirmou.



Finalmente antecipou que "com as rotas internacionais, o que nós estamos fazendo é um diagnóstico da situação, elaborando um plano de 100 dias nos quais vamos a tentar recuperar os mercados que foram se perdendo, para o qual temos que retrotrair uma medida de redução da frota internacional, substituindo os aviões Airbus 340 que estão sendo devolvidos, com aviões Airbus 330 e vamos iniciar as ações para trazer mais aeronaves deste tipo".