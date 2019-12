Presidente de Sociedad Rural de Tres Arroyos afirma que retenciones "atrasan 40 años"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de la Sociedad Rural del partido de Tres Arroyos, Eugenio Simonetti, consideró hoy que la decisión de aumentar los derechos a la exportación "es una medida que atrasa 40 años y cada vez que se hace esto se atenta contra la producción".



"Me parece que es un tema que no le sirve al país y tampoco le va a servir ahora porque es acomodar algo por un tiempito y después vuelven otra vez los problemas", afirmó el dirigente a Télam.



También Simonetti hizo referencia a la situación climática en la zona por la sequía al decir que "dentro de todo estamos muy justitos, tenemos una fina más o menos buena pero no sé cómo va a hacer la gruesa".



"Hace falta agua y cuando hablan de retenciones a la gente se les paran los pelos y se vuelven locos", expresó.



Por último sostuvo que "es un tema que está agotado, tendría que ser un poco más novedoso" al señalar a su criterio que uno "de los problemas que tienen es el gasto público" al preguntarse "porqué no lo achican ya".