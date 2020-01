Presidente Fernández remarca que o Governo "já está trabalhando para reativar a economia"

O presidente Alberto Fernández afirmou hoje que o Governo "já está trabalhando para reativar a economia" referindo a uma PME que visitou ontem, que fabrica produtos de Ploricloruro de Vinilo (PVC) e que diminuiu sua produção de 90 a 50 por cento durante o governo de Mauricio Macri como consequência da abertura indiscriminada de importações.



"Em 2015, a empresa Tecnocom operava com 90% de sua capacidade, mas sofreu as políticas que priorizaram a importação e a especulação: hoje funciona com 50%", escreveu o Presidente em Twitter.



O mandatário acrescentou também um vídeo onde os trabalhadores da empresa contam como as políticas de Cambiemos prejudicaram indústria nacional.



E acrescentou: "Já estamos trabalhando no Estado para fortalecer aos que produzem e geram trabalho e assim reativar a economia".



Fernández reafirmou depois seu compromisso em Twitter e o fez em sintonia com as medidas que haviam sido publicadas umas horas antes no Diário Oficial, tendentes a apoiar o setor PME, vinculadas com as facilidades para o pagamento de dívidas impositivas, previdenciárias ou alfandegárias, entre outras disposições.