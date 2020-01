Presidente pede para a população denunciar quem "aumentar os preços e romper os acordos"

O presidente Alberto Fernández pediu que a cidadania informe "quem aumentar os preços e romper os acordos" do programa Preços Cuidados, e repetiu que o objetivo do Governo é "preservar a economia dos que trabalham e vivem do salário".



Assim referiu ao presidente quando replicou em sua conta do Twitter uma mensagem da Casa Rosada na qual é divulgado o novo aplicativo para celulares criado para poder ver a lista de produtos que entram no programa Preços Cuidados, e que possibilita "ver comércios associados ao programa" e também "informar irregularidades".



"Vencer a inflação precisa de você", afirmou Fernández, um dia depois que o INDEC informasse que o custo de vida acumulou 58,8% em 2019, número que transforma a inflação na mais alta dos últimos 28 anos.



Nesse mesmo sentido, o Presidente pediu que, através do app, os consumidores informem "quem aumentar os preços e romper os acordos". "Renovamos o programa Preços Cuidados com novos produtos e primeiras marcas", escreveu Fernández, e acrescentou: "Nós estamos para cuidar de você. Queremos preservar a economia dos que trabalham e vivem do salário".