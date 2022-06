Preso por abuso, lo buscaron por droga y le hallaron armas de fuego

Mediante un juicio abreviado, la Justicia condenó a José Armando Aranda, un hombre de 54 años de edad, a pasar 18 años y 11 meses de prisión efectiva, tras unificarle la pena impuesta por tenencia ilegal de armas con otra por abuso sexual.

Aranda cumplía prisión domiciliaria por una causa de abuso sexual, en la cual recibió una pena de 16 años y 3 meses. El sujeto tenía puesta una tobillera electrónica y la Justicia llegó nuevamente a él por una causa de drogas.

El allanamiento

El pasado 16 de junio aproximadamente a las 12:30, efectivos del Departamento de Drogas Ilegales dieron cumplimiento a la orden de allanamiento, requisa y detención del señor José Armando Aranda, quien tiene domicilio en calle Jujuy 15 sur en Capital.

Los investigadores buscaban elementos vinculados a una causa de estupefacientes, iniciada en horas tempranas del mismo 16 de junio con el hallazgo en otra vivienda de Capital, más precisamente en Trinidad, de dos envoltorios de marihuana de los denominados ladrillos, sin precisar su peso.

La medida fue ordenada por el Juzgado Federal N.º 2 Secretaria Penal N.º 5 de San Juan, tras la presunta comisión del delito de venta de estupefacientes contra un sujeto identificado como Rodolfo Carrizo, quien tendría vinculación con Aranda para infringir la ley 23.737 y otros.

En el procedimiento policial los uniformados consultaron al sospechoso si tenencia elementos vinculados a la causa por la cual era buscado y Aranda habría dicho que tenía arriba de un placard dos armas de fuego, una pistola marca Bersa calibre 22 con cargador y silenciador y una escopeta calibre 12 de doble caño, ambas sin cartuchos.

Las mismas fueron entregadas de manera voluntaria a los efectivos policiales y ninguna tenía documentación que habilite su tenencia.

Por ello, los efectivos policiales dieron intervención a la comisaría jurisdiccional y desde la dependencia al fuero de Flagrancia.

Causa de abuso

Sobre Aranda pesaba una causa de abuso sexual a una menor de 16 años cuyo cumplimiento finalizaba en el año 2026. Con esta nueva condena su prisión llegará hasta el año 2029.

La fiscalía a cargo de la doctora Virginia Branca solicitó al tribunal que la pena impuesta sea de cumplimiento efectivo, ya que si el condenado aun estando en su casa sigue delinquiendo, o debería tener una prisión domiciliaria.

La letrada aseguró que se ha solicitado a la Justicia de Ejecución Penal, un informe sobre la situación de Aranda y el porqué de su prisión domiciliaria, puesto que durante el proceso judicial por tenencia ilegal de armas, no se pudo saber por qué no estaba en el Servicio Penitenciario Provincial cumpliendo la condena de abuso sexual y quedó en suspenso definir si va o no al Penal.