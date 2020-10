Prestadores calingastinos aprueban el regreso del turismo e intensificarán medidas de higiene

El próximo fin de semana es largo y trae aparejada la reapertura de la actividad turística sólo en el departamento Calingasta, después de un parate de cuatro meses (de marzo a julio) y otra suspensión tras el brote de coronavirus que se detectó el 19 de agosto en Caucete, que obligó a que toda la provincia volviera a las restricciones de Fase 1.

Ante esta novedad, DIARIO HUARPE hizo un relevamiento para conocer la opinión que tienen los prestadores calingastinos del sector. Al respecto, Emilia Gallardo, dueña del Hotel Nora en Villa Calingasta, dijo: “Acá en el pueblo la gente no quiere que vengan turistas, pero yo sí quiero, vivo del turismo. Si no trabajo, no como. La gente que se opone al turismo lo hace porque tiene un sueldo asegurado”.

Sobre los protocolos a tener en cuenta durante el próximo fin de semana, Gallardo comentó: “Los hoteles son limpios, pero vamos intensificar la higiene. El turista tiene que venir tranquilo porque los protocolos se van a cumplir”.

En cuanto a cómo le fue al sector durante la reapertura de julio, la prestadora indicó que “nos fue re bien, vinieron muchas personas. Fue una inyección económica para poder saldar las deudas de los meses anteriores donde no pudimos abrir”.

Carlos Polvorino es prestador turístico de Barreal y administra El Refugio de Charlie, en diálogo con este medio comentó: “Estábamos con la cara larga pensábamos que íbamos a tener otro fin de semana sin laburo, pero esta noticia nos puso de muy buen humor”.

“Tenemos un establecimiento seguro y somos uno de los cuatro lugares de San Juan que tiene un buen estatus sanitario. Nos interesa que los turistas sean respetuosos con los protocolos”, añadió Polvorino sobre los cuidados que tendrán tanto los que reciben como los que visitan Calingasta.

Además, el prestador contó que “estos dos días no te salvan la vida, pero nos ayuda a pagar lo que debemos. Durante la reapertura de julio logramos resolver algunos problemas que trajo estar cuatro meses sin actividad”. Y lamentó que “hemos tenido que vender bicicletas que teníamos para alquilar en esos meses que no trabajamos, la situación que pasamos fue muy difícil”

Por su parte, Emiliano Ciari, también prestador barrealino y dueño del Complejo Los Patos contó: “Hemos tomado la noticia muy bien, nos enteramos por los medios. Ya teníamos reservas completas desde antes de que se volviera a Fase 1 en agosto y hemos tenidos muchos llamados este lunes”.

En cuanto a los cuidados previsto, Ciari dijo que al tener cabañas los visitantes de distintas familias no interactuarán entre sí y que esto da más seguridad.

Sobre lo que dejaron los meses sin trabajo, Ciari concluyó: “Nos afectó muchísimos, los gastos fijos siguen cada mes. Pagamos boletas de energía de $80.000 y cuando no tenemos alquiler el gasto es de $40.000 y no tenemos tampoco como hacerle frente. Además no tenemos subsidio”.