Por estos días, la mayor parte de los productores de melones de San Juan está evaluando si plantará o no. Todo parece indicar que habrá una importante merma en la cantidad de hectáreas cultivadas. Mientras tanto, a nivel nacional hay muchas expectativas por comprar los melones sanjuaninos que son considerados un manjar parta los turistas que recorren el país.

Jonathan Pérez, director de Producción de Sarmiento, el departamento que concentra la mayor producción de melones en la provincia, explicó a DIARIO HUARPE cómo se presenta la temporada que se verá atravesada por los aumentos en los costos y la sequía.

Pérez explicó que, de acuerdo a los primeros sondeos con los que cuenta, se calcula que este año habrá unas 240 hectáreas de melones en el departamento sureño. Este total de hectáreas representa un 15% menos de lo cultivado en 2021 cuando se llegó a tener cerca de 280 hectáreas.

El funcionario explicó que desde hace años se viene dando una merma interanual casi constante en la cantidad de melones plantados. El récord de mayor cantidad de superficie implantada se registró en los '90 cuando se llegó a tener más de 1.200 hectáreas cultivadas.

Luego, por diferentes factores, la producción comenzó a mermar y ahora se espera que alcance a rozar las 240 hectáreas cultivadas. Pérez atribuyó a diferentes factores esta baja en la cantidad de plantaciones.

Por un lado, está el hecho de que los agroquímicos que se necesitan para producir son importados y se venden a precios inalcanzables en el caso de encontrarlos, ya que las trabas a las importaciones también dificultan acceder a estos productos.

A esta problemática se suma la sequía histórica que viene afectando a toda la provincia. Pérez explicó que "la mayor parte de los productores alquilan tierras para poner sus plantaciones, pero la falta de agua hace que muchos meloneros opten por no arriesgarse a asumir un compromiso de alquiler si no saben si podrán regar lo que planten".

En la vereda de enfrente, son cada vez más los dueños de tierras que no quieren ofrecerlas en alquiler, ya que temen que los agricultores no puedan regar y terminen perdiendo su producción y se les haga imposible pagar el arriendo.

Mientras en Sarmiento se habla de la baja en la producción de melones, las expectativas de ventas a nivel nacional aumentan minuto a minuto. Pérez explicó que las posibles ventas aumentan de manera proporcional a las expectativas del movimiento turístico para la temporada de verano.

El funcionario agregó que del total producido en San Juan, el 80% se vende en el mercado nacional y de ese porcentaje, al menos el 70% se comercializa en los grandes centros de consumo que son Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.

"Estas provincias congregan a gran cantidad de turistas que buscan consumir melón de Media Agua, que es un fruto que cuenta con certificación de origen y es sinónimo de buena calidad", aseveró Pérez.

Ante la pregunta de cómo repercutirá este panorama en los precios de los melones, Pérez manifestó que aún es pronto para hablar de números, ya que depende de una multiplicidad de factores que incluyen la sequía, los valores de agroquímicos y hasta la posibilidad de que haya algún incidente climático que afecta a las plantaciones.

Asistencia

En medio de este panorama complejo el área de Producción sarmientina dijo que debido a que muchos productores no cuentan con tierras propias, no pueden ingresar al RUPA (Registro Único de Productores Agropecuarios) y por ende no reciben ayudas oficiales para las compras de insumos o para volver a empezar si llega a haber algún evento climático que arrase con sus plantaciones.

La solución encontrada en estos casos es que la comuna realiza la adquisición de insumos y luego los entrega de manera directa a los productores. "Es la manera que tenemos para ayudarlos a salir adelante", concluyó el director.