Primer problema entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí: ¿cómo lo resolverá el deportista?

Gerard Piqué no tardó en mostrarse junto a Clara Chía Martí tras separarse de Shakira. En ese momento el mundo no sabía que la ex pareja se había separado tiempo atrás y comenzaron los rumores de infidelidad, a los que el deportista hizo caso omiso y siguió disfrutando su nuevo amor.

Sin embargo, no todo es color de rosas para el romance que viven Gerard Piqué y Clara Chía Martí. Además de ser perseguidos por los paparazzis y de vivir en el foco de todas las críticas, ahora deben solucionar un problema en el ambiente laboral.

La joven española es empleada de la empresa Kosmos, que le pertenece al español, y ha comenzado a circular el rumor de que hay descontento por parte de sus compañeros por el trato diferencial que está recibiendo en la actualidad. Meses atrás, la mujer tenía perfil bajo pero los beneficios que ha comenzado a recibir no serían bien vistos por el resto de la empresa.

Ha sido un inicio de relación accidentado el de Piqué y Chía Martí, pero los enamorados siguen mostrándose juntos en público disfrutando de diferentes eventos y hasta tendrían en mente formar una familia.

La próxima adquisición de Gerard Piqué

A pesar de estar enfocado en sus proyectos empresariales, Piqué deberá realizar una compra que excede a sus negocios. El deportista deberá encontrar una propiedad en la cuál residir cuando visite a sus hijos en Miami el año próximo. El medio Look asegura que ya estuvo chequeando algunas propiedades cercanas a la casa de Shakira.