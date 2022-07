El sitio digital Infobae dio a conocer su primicia mundial referido al atentado perpetrado contra la embajada de Israel en 1992. De esta manera, develaron conclusiones de un informe del servicio de inteligencia israelí, Mossad, que al principio fue publicado por The New York Times y que el medio argentino aportó más datos. Desde la Sociedad Israelita de San Juan aseguran que las publicaciones no afectarán a la causa judicial.

“Yo creo que esto no alterará la dinámica de la causa, espero que los jueces competentes estén actuando con la mejor premura de la Justicia”, dijo Leonardo Siere, presidente de la Sociedad Israelita, a DIARIO HUARPE. Añadió que no acelerarálos procesos judiciales porque los textos periodísticos son elementos que no suelen utilizarse como pruebas y muchas veces carecen de fuerza, por lo que puede ser rebatidos con facilidad. Esto se debe a que no son comunicados oficiales, sino publicaciones referidas a servicios de inteligencia.

Publicidad

Además, en ningún momento hacen mención a la causa judicial que lleva adelante la Justicia local.

En este sentido, el dirigente afirmó que el informe recientemente conocido ratificó la responsabilidad del grupo terrorista Hezbollah en los atentados a la Amia y la Embajada de Israel. De esta manera, coincide con las investigaciones de la Justicia argentina que indaga la responsabilidad de esa agrupación en las masacres.

Respecto a la intervención del Estado de Irán, Siere dijo que: “Hay una serie de especulaciones de ambos diarios sobre el rol de iraní, entre sí hay una acción directa del Estado de iraní o una planificación y acompañamiento”.

Por otro lado, hace referencia a la auto inculpa, porque manifestó que el informe revela que se podrían haber tomado medidas para evitar el atentado a la Amia en 1994, ya que los culpables serían los mismos que protagonizaron el ataque a la embajada. Es decir, el grupo terrorista Hezbollah.

Publicidad

Si bien, los nuevos datos aportados suman esperanzas para llegar a la verdad, lamentablemente todavía queda un camino por recorrer para llegar a un veredicto final. “Cada vez que hay una publicación, se piensa que habrá un impulso para llegar a verdad y justicia”, expresó.

Finalmente, Siere dijo que los documentos develan la dinámica que maneja el terrorismo para cometer atentados de forma global y no dejar huellas.

Informe

El medio de comunicación Infobae accedió al dossier de inteligencia, titulado Irán-Líbano/Hezbollah/ESO/ “Yihad Islámica”–Atentado a la Embajada de Israel. Se trata de un trabajo del servicio de inteligencia del Mossad que recopiló y analizó información secreta y publica sobre el atentado a la Embajada de Israel.

De esos documentos, se extrajeron las siguientes conclusiones: el régimen iraní y la organización Hezbollah a través de Yihad Islámica son los responsables únicos del atentado; la infraestructura del atentado (también el de la AMIA) fue creada en Argentina y Brasil a partir de 1988; todos los miembros operativos involucrados en el atentado fueron identificados por nombre, apellido y fotografía (Al igual que los participantes en el atentado de la AMIA), y residen en el Líbano y en Irán; no hubo participación alguna de ciudadanos argentinos en el atentado contra la embajada de Israel y todos los miembros de la célula que perpetraron ambos atentados en la Argentina, estuvieron involucrados en atentados adicionales o en la preparación de otras infraestructuras terroristas en otras partes del mundo, incluso en los últimos años.

El estudio realizado por el Mossad fue publicado en un principio por el The Nerw York Times, pero este jueves el medio argentino agregó más datos sobre esa publicación.