Processo de confecção do novo Orçamento 2020 é posto em andamento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O ministro da Economia, Martín Guzmán, colocou em andamento o procedimento de confecção do Orçamento da Administração Pública Nacional para 2020, que de modo estimado ficará concluído em abril próximo, confirmaram fontes do Palácio da Fazenda.



A elaboração do cálculo de despesas e recursos do Estado nacional, para substituir a iniciativa que foi encaminhada em setembro passado ao Congresso pelo ex -ministro Hernán Lacunza, é uma das prioridades de Guzmán, junto com a renegociação da dívida pública.



O presidente Alberto Fernández havia antecipado, já antes de sua posse, o traçado do novo Orçamento, posto que "ainda não há um conhecimento real dos números que o governo de Mauricio Macri deixa".



Habitualmente o cronograma de elaboração do Projeto de Lei de Orçamento da Administração Nacional vai de maio a começo de setembro de cada ano, com uma intensa tramitação, na qual participam também as autoridades provinciais, para cujas jurisdições são destinadas diferentes transferências.



Entre fevereiro e março será realizada a descrição do cenário macroeconômico e a aprovação definitiva das previsões para a sua inclusão na mensagem de remissão do texto base do Orçamento ao Congresso, o qual possibilitará finalmente elaborar o documento definitivo.