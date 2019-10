Producción convoca a emprendedores a participar del Fondo Semilla de financiamiento

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Ministerio de Producción invitó a emprendedores a participar en la Convocatoria Fondo Semilla, que cuenta con financiamiento de US$ 80.000 aportados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a través de la resolución 437/2019 de la Secretaría de Emprendedores y Pymes publicada hoy en el Boletín Oficial. El llamado comprende a los emprendedores y empresas de reciente creación que pretendan dar inicio a un proyecto que posea un componente innovador y genere impacto social, o potenciar un proyecto existente con grado de desarrollo incipiente. La convocatoria del Fondo Semilla se encontrará vigente desde hoy y hasta el 4 de noviembre próximo, se desarrollará por orden de solicitud, sujeta a disponibilidad presupuestaria. Contará con la suma total de US$ 80.000, proveniente del PNUD, en el marco de la Carta Acuerdo celebrada entre la Secretaría de Emprendedores y el Programa de la ONU. El préstamo de honor será por el monto solicitado por el emprendedor y hasta un total y definitivo de $ 700.000, condicionado a la disponibilidad de fondos por parte del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (Fondce) destinados a la convocatoria. El Fondce fue conformado como un fideicomiso de administración y financiero, con el objeto de financiar emprendimientos e instituciones de capital emprendedor registrados como tales. Los bienes del Fondo deben destinarse al otorgamiento de préstamos a emprendimientos o instituciones de capital emprendedor para el apoyo a proyectos de emprendedores; Aportes No Reembolsables (ANR) para emprendimientos, instituciones de capital emprendedor e instituciones que ofrezcan servicios de incubación o aceleración de empresas; aportes de capital en emprendimientos e instituciones de capital emprendedor; y otros instrumentos de financiamiento a determinar por la autoridad de aplicación. En este marco se creó el Programa Fondo Semilla, que tendrá como objeto capacitar y financiar a aquellos emprendedores que pretendan dar inicio a un proyecto o potenciar uno ya existente con grado de desarrollo incipiente, pudiendo la autoridad de aplicación, conforme allí se establece, aportar los fondos asignados a dicho Programa con asignación específica al Fondce.