Producciones nacionales gratis en cinco sedes del gobierno porteño

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un ciclo de películas nacionales se proyectarán en cinco espacios culturales del gobierno de la ciudad de Buenos Aires como parte del programa de Mecenazgo Porteño, con entrada libre y gratuita. En el Espacio Cultural Carlos Gardel, Olleros 3640, a las 20.30, se verán "Flora no es un canto a la vida", de Iair Said, el 9; "Charco. Canciones del Río de la Plata", de Julián Chalde, el 16; "Zama", de Lucrecia Martel, el 23, y "Acusada', de Gonzalo Tobal, el 30. En el Centro Cultural 25 de Mayo, Triunvirato 4444, también a las 20.30, se verán, "Introduzione all' oscuro", de Gastón Solnicki, mañana; "Flora no es un canto a la vida", de Iair Said, el 14; "La larga noche de Francisco Sanctis", de Francisco Márquez y Andrea Testa, el 21; "Zama", de Lucrecia Martel, el 28. En el Centro Cultural Recoleta, Junin 1930, se verán, siempre a las 20, "Flora no es un canto a la vida", de Iair Said, El 8; "La larga noche de Francisco Sanctis", de Francisco Márquez y Andrea Testa, el 15; "Al desierto", de Ulises Rosell, el 22; "Piazzolla, los años del tiburón", de de Daniel Rosenfeld, el 29; "Zama", de Lucrecia Martel, el 5 de noviembre. El Espacio Cultural Adán Buenosayres, Asamblea 1200, Edison Theater presentará, siempre a las 18, "La larga noche de Francisco Sanctis", de Francisco Márquez y Andrea Testa, el 9; "Zama", de Lucrecia Martel, el 16; "Flora no es un canto a la vida", de Iair Said, el 23; y "Natacha", de, el 30. En la Casa de la Lectura, Lavalleja 924, a las 17 se verán "Flora no es un canto a la vida", de Iair Said, el 13; "La larga noche de Francisco Sanctis", de Francisco Márquez y Andrea Testa, el 20.