Profesionales del Hospital de Clínicas advierten que "no hay pirotecnia segura"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La División Oftalmología del Hospital de Clínicas alertó que el 70% de las lesiones oculares en épocas de Navidad y Año Nuevo son causadas por mala manipulación de la pirotecnia, el 15% por corchos de bebidas espumantes y el 15% por violencia social, accidentes de tránsito y peleas, heridas de armas blancas y balas perdidas.



"No hay pirotecnia segura, hasta la más inofensiva puede causar algún tipo de lesión que compromete la visión, llegando incluso hasta la ceguera. La mayoría de los casos son leves, pero también se registran traumatismos severos y lesiones oculares muy graves", explicó el doctor Federico Basbus, de esa división.



"Como principal medida de prevención, lo recomendable es no comprar ni utilizar pirotecnia", aclara Basbus.



En caso de que se use, continuó, debe adquirirse en locales autorizados y se deben emplear en lugares abiertos y despejados, al aire libre.



"Además no se deben introducir los cohetes dentro de botellas, latas y envases que al explotar puedan expulsar esquirlas. La ingesta de alcohol es otro de los factores a tener en cuenta, ya que la persona pierde reflejos y se potencia el riesgo de accidentarse", sostuvo el especialista.



También cuentan las lastimaduras por corchos, sobre todo los de plástico, que suelen salir disparados súbitamente al cortar el precinto.



Ante una situación de emergencia, desde el hospital se recomienda "lavar la zona del accidente con agua mineral o suero fisiológico y tapar con gasa estéril sin colocar gotas ni pomadas" y concurrir a un lugar especializado.