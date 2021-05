Profesor agredido en la UNSJ: no descartan que sean infiltrados y no alumnos los que atacaron

El violento episodio en el que insultaron a un profesor de economía en plena clase podría tomar un giro inesperado. Hasta el momento siempre se habló de un grupo de alumnos que, en medio de la cursada, agredió al profesor de la materia Nociones de Economía, Walter Vera. Pero ahora no descartan que quienes estaban en el chat no eran alumnos de la clase, sino infiltrados.

Quien expresó esta duda fue el Director del Departamento de Ciencias Jurídicas, Conrado Suárez, en diálogo con DIARIO HUARPE. “No veo necesariamente que sean alumnos”, dijo y explicó que “las agresiones no son fruto de la discusión normal entre profesores y alumnos, en términos científicos, una discusión que nosotros alentamos”.

Esta posibilidad queda abierta por un lado porque no fueron comentarios dentro de la dinámica de la clase y porque a esa clase en particular se dio en un contexto en el que podían ingresar personas sin identificarse con su matrícula universitaria. Esto último ha hecho que hasta el momento no se pueda identificar a él o los responsables. Esta también es una nueva duda que ha surgido en el hecho: no descartan que haya sido una sola persona ya que nunca estuvieron conectados en simultáneo los usuarios que agredieron a Vera.

Consultado por este medio sobre si una posible infiltración del este tenor puede tener que ver con otros hechos de violencia política e ideológica recientes, como las pintadas nazis, Suárez aseguró que: “como una impresión subjetiva, la violencia como forma de construcción política siempre tiene vínculos, cuanto menos existe el vínculo de los que entienden que se puede hacer política a través de la violencia”.

Cómo podrían haber entrado “infiltrados” a una clase

Un potencial ingreso de personas que no son alumnos es a que la clase no se hizo en las aulas habituales, sino en una que permite sumarse de manera libre y sin identificación clara.

Conrado Suárez explicó que la universidad tiene un sistema propio de Campus Virtual, conocido como SIED (Sistema Integrado de Educación a Distancia), donde para ingresar a cualquier clase el alumno debe hacerlo con una cuenta personal que consigna además de su nombre la matrícula universitaria. Pero esta plataforma ha tenido fallas cuando entran más de 100 alumnos, ya que colapsaba.

Las alternativas que encontraron desde la universidad a este problema fueron por un lado hacer encuentros vía ZOOM o en un aula especial que está pensada para rendir exámenes donde pueden ingresar como invitados usuarios que no son alumnos.

Fue en el segundo espacio donde ocurrió el ataque al profesor. Los titulares de la cátedra, entre los que está el decano de Sociales, decidieron dictarla en el aula prevista para exámenes y para entrar a la misma solo teniendo un link se puede entrar. Suárez aseguró que esta práctica no es la que recomiendan.

Pedido de denuncia penal por parte de la UNSJ

Conrado Suárez explicó que el departamento que dirige ha elevado un pedido oficial al Gobierno de la UNSJ para que formule una denuncia penal en el fuero federal por discriminación en relación al presunto delito de persecución por razones políticas. Esto, dijo el decano, es importante ya que esperan un gesto del círculo más alto de la universidad que no sea solo repudio, sino que incluya acciones legales concretas.