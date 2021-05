En medio de una clase, un profesor de la UNSJ fue insultado por alumnos

El profesor de la cátedra Nociones de Economía del segundo año de la carrera de Abogacía, Walter Vera, recibió insultos de al menos tres alumnos durante una clase virtual que dio este jueves por la tarde. El episodio polémico, que se dio dentro de la Universidad Nacional de San Juan, trascendió en redes y fue tendencia en Twitter llegando así a nivel nacional.

Según contó una alumna (prefirió no ser nombrada) de esa materia a DIARIO HUARPE, los agravios vinieron de tres personas que son recursantes. Dijo que la dejó sorprendida por el nivel de intolerancia que se dio en ese momento.

El profesor Vera no es el titular de la cátedra, pero este año por ausencia del titular, comenzó a impartir clases. Ayer jueves dio una bastante tensa por la secuencia que se empezaba a armar a través del chat virtual.

Al parecer algunos estudiantes universitarios no le gustó como daba la clase o las opiniones que daba el profesor sobre los autores económicos que estaban viendo en la materia por lo que decidieron insultarlo.

El primero en agraviar a Vera dijo: “Yo quería recursar la materia, pero sigue siendo igual de zurdo usted profesor Walter, simplemente repite lo mismo todos los años, adoctrinando a los estudiantes. Es igual a Kicillof, no sabe nada de economía real y le gusta echar toda la culpa a Macri, en vez de fijarse a los problemas del kirchnerismo”. “Lástima que es una única cátedra. Algún día volveré a recursar. Pero este año no. No puede ser que sea tan ignorante, que diga que la emisión monetaria no es inflación. Pff, otro título comprado. Payaso", concluyó.

Luego siguió un compañero y fue más fuerte contra el docente universitario: “Profesor ¿Cómo le va? Se lo digo educadamente, no puede ser tan zurdo, ignorante y adoctrinador. No tiene la más mínima idea de economía. Recursaré la materia en otra oportunidad”. “Usted es el cáncer de la Argentina, usted y su ideología nefasta, sus conceptos erróneos. Nunca su teoría ha sido plasmada con éxito en una sociedad. Cómo va a decir que la emisión no es inflación, zurdo hijo de mil p…", cerró con graves palabras.

Finalmente se sumó un tercero a la catarata de insultos, aunque primero dijo que no lo haría: "A diferencia de los demás no voy a insultarlo aunque se lo merezca. Pero eso es cierto profesor, usted es una persona muy adoctrinada que no cuenta las políticas económicas como verdaderamente son”. “ Le gusta mucho el socialismo y me parece bien. Pero no mienta sobre el liberalismo, la derecha, los economistas clásicos, no le chupe la p… a Keynes. “Tampoco hable de neoliberalismo porque eso no existe. Macri fue intervencionista, por eso no funcionó nada de lo que hizo. Al igual que CFK y ahora Albertitere", añadió a su mensaje.

"Lo respetaba, pero no puede ser tan pecho frío. Ojalá algún día pueda ser neutral y no cagarse cuando un estudiante le haga un debate con información que usted no puede contradecir o que desconoce. Chau pedazo de p…”, terminó su chat.

¿Cómo me vas a insultar así? Es una falta de respeto, pero ya veo de dónde viene, fue lo primero que dijo el docente, según un audio que quedó grabado y subido a Youtube. Es que el profesor no permite que las clases sean grabadas en el aula virtual, por eso los alumnos optaron por esta opción. DIARIO HUARPE pudo acceder al fragmento donde Vera responde a los agravios.

“Es gente que está acostumbrada a insultar. Te invito a que salgas de la clase, hay otra comisión donde puedes cursarla, pero si insultas así me parece muy bajo de tu parte”, repitió su mensaje.

“Chicos veo que mucha gente está atacando. Si no les gusta, tienen otra comisión, ustedes tienen para elegir, pueden ir a otra comisión”, agregó.

Finalmente el profesor de economía dijo: “Lo que estamos tratando acá de hacer es discutir con altura o con fundamentos, no con insultos, pero bueno no me resulta extraño. Seguramente estas personas siguen a ciertos economistas que se la pasan insultando, como no tienen fundamentos teóricos, insultan”. “Hay una frase que dice cuando ya no tengo fundamentos, insulto. La falta de respeto por parte de Milton, me parece muy bajo, espero que se vaya de la clase si no le gusta lo que estamos hablando”, concluyó.

Una alumna de abogacía, que tomaba clases en ese momento de economía, hizo captura de los insultos escritos de sus compañeros y lo publicó en Twitter. Inmediatamente la publicación y el tema en sí fueron tendencias. Inclusive nombraban al economista Javier Milei, que se caracteriza por hablar de la economía argentina con un tono subido.