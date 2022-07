Tras que DIARIO HUARPE anoticiara que una jugadora del futsal femenino de Trinidad recibió una paliza de la entrenadora de las inferiores del club, la Asociación Civil 10 de Marzo, encargada de la actividad deportiva, echó la mujer agresora. La presidenta de la mencionada agrupación, Patricia Villalva, tomó la decisión luego de que el caso tomara estado público, según comunicó a este medio el encargado de prensa, Cristian Flores.

El jueves, este medio reveló que una joven de 22 años recibió trompadas de la directora técnica de las inferiores del futsal femenino por un problema personal. “La profe de inferiores había terminado el entrenamiento con las más chiquitas, se me acercó y me golpeó. Me recriminó que supuestamente yo le hablaba a su novia, que es mi compañera de futsal desde hace tres meses. La última vez que hablé con mi compañera fue en diciembre del año pasado para pasarle el link de un grupo de WhatsApp”, aseguró.

La víctima dijo que se salvó de consecuencias más graves porque justo tres personas vieron la situación y separaron a la mujer violenta. Posteriormente, hizo la denuncia en la Comisaría 3ra.

La Asociación Civil 10 de Marzo sacó un comunicado tras el hecho grave: “Se expulsa de forma inmediata y definitiva a la entrenadora que protagonizó dicho acontecimiento para practicar toda actividad deportiva dentro de las instalaciones del club Trinidad”.

La jugadora manifestó en la entrevista con este medio que hace tiempo que se siente insegura en el club y que se quería ir por diferentes situaciones. “Una compañera me pateaba en los entrenamientos con mala leche, esto pasó todos los límites. Tengo miedo”, aseveró en su momento.

Sobre el pedido personal de la jugadora, de que le den el pase, la asociación también se expresó. “Dicho pedido público y solidarizándonos con la situación vivida, informamos que se encuentra a disposición su pase para desligarse de su relación deportiva con la institución”.

El comunicado no se quedó ahí, sino que continuó con dos definiciones más. “Por último, queremos comunicar a la comisión directiva del club Trinidad, al plantel superior, plantel inferior y todos los que colaboran en esta disciplina, que LAMENTAMOS dichos acontecimientos de violencia”, profundizó el texto.

“Solicitamos a todos los involucrados en esta actividad tanto dentro del club como todos los que integran esta la disciplina en San Juan, recapacitar, meditar, dar charlas y pedir ayuda profesional este momento que está viviendo la sociedad. La cual llevan a que situaciones de índole personal se traslade a las instituciones y se tengan que vivir estos acontecimientos de violencia entre personas, que no suma para nada en el crecimiento deportivo”, fue el cierre del comunicado invitando a la reflexión.

La profesora de futsal, ahora sin trabajo, le queda dar explicaciones en la Justicia penal y civil. Sobre ella pesa una denuncia en sede policial. Por otro lado, el futuro de la jugadora en otro club es algo que tomará forma más adelante.

Comunicado completo